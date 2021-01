Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Bitcoin sprang über die Marke von 37.000 Dollar und erreichte ein neues Allzeithoch bei rund 37.550 Dollar, da die Händler aufgrund der steigenden Nachfrage von institutionellen Investoren wie MicroStrategy und MassMutual, die trotz des hohen Marktwerts nicht lange warteten, um mehr BTC in ihre Bilanzen aufzunehmen, optimistisch blieben, so die Experten von XTB.



Inzwischen habe die gesamte Marktkapitalisierung zum ersten Mal die Marke von 1 Billion Dollar überschritten. Im Moment sei der Preis leicht zurückgegangen und die beliebteste Kryptowährung notiere um die 36.900-Dollar-Marke. Der RSI befinde sich immer noch in der überkauften Zone, was auf eine kurzfristige Korrektur hindeuten könnte, vielleicht in Richtung der unteren Grenze des Aufwärtstrendkanals, von wo aus der Bitcoin den Vorstoß zu Werten über 40.000 Dollar aufnehmen könnte. Wenn es den Verkäufern jedoch gelinge, das Niveau von 34.739 zu durchbrechen, könnte sich die Abwärtsbewegung in Richtung der nächsten Unterstützung bei 31.500 Dollar beschleunigen. (07.01.2021/ac/a/m)

