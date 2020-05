Nicht zuletzt wegen der Corona-Turbulenzen habe der Markt erst in den letzten Wochen begonnen, das "Halving" einzupreisen: Nach einem rund 20-prozentigen Kurssprung Ende April habe sich der Bitcoin-Preis in der Vorwoche kurzzeitig bis an die 10.000-Dollar-Marke vorgearbeitet. Für einen nachhaltigen Ausbruch über diese wichtige Chartmarke habe aber noch nicht gereicht.



Stattdessen sei der Kurs am Montag im unmittelbaren Vorfeld des "Halvings" kurzzeitig bis auf 8.374 Dollar eingeknickt, habe sich seitdem aber im Bereich von 8.700 Dollar stabilisieren können. Seit Jahresbeginn entspreche das einem Plus von rund 21 Prozent. Vom Krisentief im März bei rund 4.100 Dollar habe er sich aber bereits mehr als verdoppelt.



Marktteilnehmer, die im Zusammenhang mit dem dritten "Halving" auf eine kurzfristige Kursexplosion spekuliert hätten, seien bislang enttäuscht worden. Mit Blick auf die mittel- und langfristigen Aussichten gebe es aber keinen Grund, den Kopf in den Sand zu stecken.



Für spekulative Anleger bleibt eine kleine Bitcoin-Position eine gute Möglichkeit zur Depot-Diversifizierung, so Nikolas Kessler von der "Der Aktionär".



Hinweis auf Interessenkonflikt:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation resultierende Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Autor Nikolas Kessler ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation resultierende Kursentwicklung profitieren: Bitcoin. (12.05.2020/ac/a/m)





