Bitcoin wieder im Aufwind



Für den Bitcoin sei das zweifellos eine gute Nachricht. Ein leichterer Zugang für Millionen von US-Bürgern über das bestehende Bankkonto dürfte die Nachfrage nach der digitalen Leitwährung zusätzlich befeuern - und angesichts der Knappheit des Bitcoin für weiter steigende Kurse sorgen. Nach Bekanntwerden der Pläne von NYDIG habe der Bitcoin auf Sicht der letzten 24-Stunden wieder 5% zugelegt und zeitweise die 57.000-USD-Marke zurückerobert.



"Der Aktionär" rechne mit einem baldigen Ende der aktuellen Konsolidierung und einer Fortsetzung der Kursrally beim Bitcoin. Investierte Anleger sollten daher dabeibleiben. Mutige Neueinsteiger könnten die beinahe regelmäßigen Pullbacks von neuen Höchstständen zum Aufbau einer spekulativen Position nutzen.



Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin, Ethereum.



Autor Nikolas Kessler ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR. (06.05.2021/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Ansturm von privaten und institutionellen Investoren hat dem Bitcoin in den vergangenen Monaten eine Kursrallye und neue Höchststände wie am Fließband beschert, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Laut einem Brancheninsider könnte die Mainstream-Akzeptanz der Digitalwährung schon bald zusätzlich massiv Fahrt aufnehmen. Der Kurs reagiere darauf mit einem deutlichen Plus.Bereits in den kommenden Monaten sollten die Kunden zahlreicher US-Banken in der Lage sein, Bitcoin zu kaufen, halten und verkaufen - und zwar ganz bequem über ihre bestehenden Konten. Das jedenfalls plane die auf Krypto-Verwahrung spezialisierte US-Firma NYDIG in Kooperation mit dem Finanzdienstleister FIS. "Wir machen es amerikanischen Bürgern und Unternehmen leichter, Bitcoin über ihre bestehenden Bank-Beziehungen zu kaufen", fasse Patrick Sells, Head of Banking Solutions bei NYDIG, das Angebot zusammen. "Wer seine Bankgeschäfte per Smartphone-App erledigt, hat nun auch auf die Möglichkeit zum Kauf, Verkauf und Halten von Bitcoin."Banken unter ZugzwangNeben spezialisierten Kryptobörsen wie Coinbase oder Kraken würden in den USA beispielsweise auch die Payment-Spezialisten PayPal und Square sowie der Discount-Broker Robinhood den Handel mit Bitcoin per App anbieten und damit den Nerv der Zeit treffen. Die meisten Banken seien derweil noch außen vor und müssten zusehen, wie "die Abbuchungen an die Coinbases und Galaxies und Krakens dieser Welt" gehen würden, so NYDIG-Chef Yan Zhao.