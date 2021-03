Einen Schritt weiter sei man bereits bei Konkurrent Goldman Sachs: Laut Insidern solle dort bereits in der kommenden Woche der Handel mit Bitcoin-Futures wiederaufgenommen werden. Zudem untersuche man das Potenzial für einen börsengehandelten Bitcoin-Fonds. Die US-Traditionsbank BNY Mellon wolle noch in diesem Jahr Treuhandlösungen für Bitcoin und weitere Digitalwährungen anbieten.



Um flächendeckend für institutionelle Investoren infrage zu kommen, müssten Kryptowährungen allerdings noch einige Herausforderungen meistern, würden die Citi-Analysten zu bedenken geben. Dazu zählten etwa Fragen hinsichtlich Kapitaleffizienz, Versicherung und Aufbewahrung sowie den ESG-Kriterien. Auch Sicherheitsfragen seien ein Thema, doch im Vergleich zu traditionellen Zahlungen performten Kryptowährungen in dieser Hinsicht sogar meist besser.



Das wachsende Interesse am Bitcoin sei der Hauptgrund dafür, dass sich der Wert der Kryptowährung in den letzten Monaten in der Spitze etwa verzehnfacht habe. Auch wenn es dabei - wie in der Vorwoche - immer wieder zu kurzfristigen Rücksetzern kommen kann, rechnet "Der Aktionär" mittel- und langfristig mit weiter steigenden Kursen. Gewinne laufen lassen, rät Nikolas Kessler.



Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Autor Nikolas Kessler ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR. (02.03.2021/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wohin geht die Reise für den Bitcoin? Diese Frage beschäftigt Anleger nicht nur mit Blick auf die jüngsten Kurskapriolen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".Auch hinsichtlich der zukünftigen Akzeptanz und Verwendung stehe die digitale Leitwährung nun vor einer Richtungsentscheidung, würden die Experten der US-Investmentbank Citi glauben.Bitcoin könnte eines Tages die "primäre Währung für den internationalen Handel werden", heiße es in einer aktuellen Citi-Studie. Es gebe allerdings "noch eine Fülle an Risiken und Hindernissen", die der Bitcoin auf dem Weg dorthin meistern müsse.Aus diesem Grund sei die Zukunft der Digitalwährung derzeit noch ungewiss, doch kurzfristige Entwicklungen könnten bereits für eine Richtungsentscheidung sorgen. Der Bitcoin stehe am "Wendepunkt zwischen flächendeckender Akzeptanz und spekulativer Implosion", würden die Citi-Experten schreiben.Der Sinneswandel in der Branche habe zuletzt sogar die US-Großbank J.P. Morgan erfasst. Nachdem CEO Jamie Dimon in der Vergangenheit mit harscher Kritik für Schlagzeilen gesorgt habe, hätten die Analysten der Bank in der Vorwoche eine Kaufempfehlung ausgesprochen - wenn auch nur eingeschränkt. Zudem erwäge man bei J.P. Morgan, selbst Produkte und Dienstleistungen rund um Kryptowährungen anzubieten.