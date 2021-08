Nachdem der Bitcoin-Kurs innerhalb von rund drei Wochen in der Spitze mehr als 60% zugelegt und dabei wichtige Chartmarken zurückerobert habe, wäre eine kurzzeitige Konsolidierung nicht ungewöhnlich. Wichtige wäre allerdings, dass die horizontale Unterstützung und die 200-Tage-Linie im Bereich von 45.000 USD dabei nicht nachhaltig unterschritten würden. Ansonsten warte im Bereich von 41.500 USD die nächste Unterstützungszone.



Der Kryptomarkt habe wieder Oberwasser und steht wieder deutlich besser da als noch vor wenigen Wochen. Das locke neue Interessenten an, was die Nachfrage ankurbeln dürfte. Dank seiner Rolle als digitaler Leitwährung und dem deflationären Charakter könne der Bitcoin davon besonders profitieren. Die spekulative Kaufempfehlung des "Aktionärs" gelte daher weiterhin.



Hinweis auf Interessenskollision:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Autor Nikolas Kessler ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR. (12.08.2021/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Bitcoin hat den Ausbruch aus dem mittelfristigen Seitwärtstrend in den vergangenen Tagen bestätigt und dabei auch die Marke von 45.000 USD zurückerobert, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung stünden gut. Auf diese Chartmarken komme es jetzt an.Nach den kräftigen Kursgewinnen der vergangenen Tage verliere der Kryptomarkt am Donnerstagmorgen auf 24-Stunden-Sicht rund 1%. Der Bitcoin falle um rund 1,5% und komme damit etwas vom lokalen Hoch am Vortag bei 46.736 USD zurück, könne jedoch bislang aber die charttechnische Unterstützung im Bereich von 45.000 USD verteidigen.45.000 - 48.000 - Allzeithoch?