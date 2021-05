Der Regierung in Peking seien Kryptowährungen schon seit 2017 ein Dorn im Auge. Die chinesischen Machthaber würden eine Destabilisierung des Finanzsystems fürchten, heiße es. Am Freitag habe Peking die Ankündigung wiederholt, härter gegen die Herstellung von Kryptowährungen vorzugehen. Die Kurse von Bitcoin und Co seien daraufhin unter Druck geraten.



Es bleibe dabei: Wer aktuell in Kryptowährungen investiere, brauche gute Nerven. Auf der einen Seite belaste die Politik die Kurse, auf der anderen Seite spiele Tesla-CEO auf Twitter Bitcoin-Bingo und schicke den Kurs permanent mit Tweets mal steil nach oben, dann wieder dramatisch abwärts. Langfrist-Anleger würden mit dem Kauf abwarten, bis sich die Lage beruhigt habe.



