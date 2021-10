Angetrieben von der erwarteten ETF-Zulassung durch die SEC habe der Bitcoin in der vergangenen Woche fast 10% zugelegt und sich zeitweise bis auf gut 2.000 USD an des Allzeithoch von Mitte April bei rund 64.900 USD angenähert. Für den Ausbruch auf neue Hochs habe es bisher nicht gereicht, er sei nach Einschätzung des "Aktionärs" allerdings nur noch eine Frage der Zeit.



Kurzfristig seien dabei durchaus noch einmal Gewinnmitnahmen möglich, die langfristigen Aussichten würden jedoch weiterhin optimistisch stimmen. Sie langfristige Kaufempfehlung gelte daher weiterhin uneingeschränkt. Investierte Anleger sollten die Gewinne laufen lassen.



Hinweis auf Interessenskollision:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR. (19.10.2021/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die langersehnte Zulassung eines Bitcoin-ETFs in den USA steht unmittelbar bevor und hat den Kurs der Digitalwährung in den vergangenen Tagen bereits spürbaren Rückenwind geliefert, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Das Ende der Fahnenstange sei damit allerdings noch lange nicht erreicht, glaube Top-Analyst und Bitcoin-Bulle Tom Lee von Fundstrat.Der Handelsstart mit dem ersten ETF auf den Bitcoin-Future in den USA am heutigen Dienstag dürfte das ohnehin schon bullishe Marktumfeld für Kryptowährungen weiter verbessern, so der Experte in einer aktuellen Einschätzung. Einige seien der Meinung, dass die Zustimmung durch die SEC nach dem jüngsten Preisanstieg bereits eingepreist sei und zu einem gewissen Grad sei das wahrscheinlich wahr, so Lee. "Aber aus unserer Sicht wird der Preis von Bitcoin weiter steigen, noch lange nach der tatsächlichen Zulassung des ETFs."Er verweise dabei auf die Entwicklung nach dem Launch von anderen großen ETFs wie dem Invesco QQQ. Zudem würde der ETF neuen Investoren leichteren Zugang zum Kryptomarkt ermöglichen. Wertpapiere würden mehr als doppelt so viele Haushalte wie Kryptowährungen halten, gebe Lee zu bedenken. Der Krypto-Anteil in den Portfolios dürfte somit steigen und über Netzwerk-Effekte auch deren Preis. Dass beim ProShares ETF und weiteren geplanten Produkten zunächst Bitcoin-Futures und nicht der Bitcoin selbst als Basiswert fungiere, sei dabei bereits berücksichtigt, so der Fundstrat-Gründer.Erst in der Vorwoche habe er seine Prognose bestätigt, wonach der Bitcoin-Kurs bis zum Jahresende auf mehr als 100.000 USD steigen könne. Im Zuge der ETF-Zulassungen in den USA könne er sogar bis auf 168.000 USD klettern, allerdings hätten die Fundstrat-Experten dafür keinen konkreten Zeitrahmen genannt.