Kurzprofil Biotest AG:



Die Biotest AG (ISIN: DE0005227201, WKN: 522720, Ticker-Symbol: BIO, NASDAQ OTC-Symbol: BTESF) ist ein Anbieter von Plasmaproteinen und biotherapeutischen Arzneimitteln. Mit einer Wertschöpfungskette, die von der vorklinischen und klinischen Entwicklung bis zur weltweiten Vermarktung reicht, hat sich Biotest vorrangig auf die Anwendungsgebiete Klinische Immunologie, Hämatologie und Intensiv- und Notfallmedizin spezialisiert. Biotest entwickelt und vermarktet Immunglobuline, Gerinnungsfaktoren und Albumin, die auf Basis menschlichen Blutplasmas produziert werden und bei Erkrankungen des Immunsystems oder der blutbildenden Systeme zum Einsatz kommen. Biotest beschäftigt weltweit mehr als 1.900 Mitarbeiter. Die Stamm- und Vorzugsaktien der Biotest AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. (17.09.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Biotest-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Biotest-Aktie (ISIN: DE0005227201, WKN: 522720, Ticker-Symbol: BIO, NASDAQ OTC-Symbol: BTESF) unter die Lupe.Im deutschen Nebenwerte-Bereich bahne sich die nächste Übernahme an: Die spanische Grifols wolle Biotest schlucken. Sowohl Aktionäre der Stamm- als auch Vorzugsaktien könnten sich über deutliche Prämien freuen. Mit dem Zusammenschluss solle die Verfügbarkeit von Plasmatherapien erhöht und den Zugang von Patienten zu Plasmamedikamenten weltweit verbessert werden.Dem Vernehmen nach habe Grifols eine Vereinbarung zur Übernahme aller Anteile der Tiancheng Pharmaceutical Holdings getroffen, die etwa 89,88 Prozent an den Biotest-Stammaktien halte.Die Spanier böten pro Stammaktie 43,00 Euro, was rund 25 Prozent über dem gestrigen Schlusskurs liege. Für die Vorzugsaktien lege Grifols 37,00 Euro auf den Tisch. Die Bieterin beabsichtige derzeit nicht, nach Vollzug des Anteilskaufvertrages und der Durchführung des Übernahmeangebotes in naher Zukunft einen Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsvertrag in Bezug auf die Zielgesellschaft anzustreben, heiße es.Anfang Juli habe es bereits Gerüchte gegeben, dass sich der chinesische Großaktionär womöglich von seinem Aktienpaket trennen könne. Mit Grifols sei nun ein Käufer für die Mehrheit an den Stammaktien gefunden worden.Biotest bekomme einen neuen Großaktionär, der dafür eine ordentliche Prämie bezahle.Investierte Anleger sollten nun einen Großteil der angelaufenen Gewinne vom Tisch nehmen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.09.2021)