Börsenplätze Biogen-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Biogen-Aktie:

235,00 EUR -0,06% (07.06.2021, 16:43)



XETRA-Aktienkurs Biogen-Aktie:

294,00 EUR +23,40% (07.06.2021, 17:23)



Nasdaq-Aktienkurs Biogen-Aktie:

286,4299 USD +0,10% (07.06.2021, 16:44)



ISIN Biogen-Aktie:

US09062X1037



WKN Biogen-Aktie:

789617



Ticker Symbol Biogen-Aktie:

IDP



NASDAQ-Symbol Biogen-Aktie:

BIIB



Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, NASDAQ-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA. (07.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Biotechkonzerns Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, NASDAQ-Symbol: BIIB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der FDA-Entscheidung hätten die Investoren entgegengefiebert: Die US-Gesundheitsbehörde habe nun das Alzheimer-Medikament "Aducanumab" zugelassen. Damit sei es das erste neue Präparat gegen diese Krankheit seit fast zwei Jahrzehnten. Die Biogen-Aktie sei aktuell vom Handel ausgesetzt.Das Medikament, das unter dem Namen "Aduhelm" vermarktet werde, dürfte dem Unternehmen Einnahmen in Milliardenhöhe bescheren und biete Freunden und Familien von Alzheimer-Patienten neue Hoffnung. "Wir sind uns der Aufmerksamkeit bewusst, die diese Zulassung umgibt", habe Dr. Patrizia Cavazzoni, FDA-Direktorin, in einer Pressemitteilung gesagt. "Wir verstehen, dass Aduhelm die Aufmerksamkeit der Presse, der Alzheimer-Patienten-Gemeinschaft und anderer interessierter Interessengruppen auf sich gezogen hat."Die FDA habe gesagt, dass sie das Medikament weiterhin überwachen werde. Die US-Behörde habe die Zulassung unter der Bedingung erteilt, dass Biogen eine weitere klinische Studie durchführe, wie CNBC berichte.Hintergrund: Die Alzheimer-Krankheit sei eine fortschreitende neurodegenerative Erkrankung, die das Gedächtnis und das Denkvermögen langsam zerstöre. Nach Schätzungen der Alzheimer's Association würden mehr als sechs Millionen Amerikaner mit dieser Krankheit leben. Bis zum Jahr 2050 werde diese Zahl auf fast 13 Millionen ansteigen, so die Gruppe. Eisai könne um rund 60 Prozent zulegen.Die Zulassung des Alzheimer-Medikaments sei eine Top-Nachricht. Biogen dürfte deutlich höher nach der Unterbrechung starten, Partner Eisai gewinne aktuell etwa 55 Prozent.Kurzum: Dabeibleiben, freuen und Gewinne einfach weiter laufen lassen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur Biogen-Aktie. (Analyse vom 07.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link