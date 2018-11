Tradegate-Aktienkurs Biogen-Aktie:

288,25 Euro +0,57% (28.11.2018, 13:54)



Nasdaq-Aktienkurs Biogen-Aktie:

USD 323,81 +/- 0,00% (28.11.2018, 14:12, vorbörslich)



ISIN Biogen-Aktie:

US09062X1037



WKN Biogen-Aktie:

789617



Ticker Symbol Biogen-Aktie Deutschland:

IDP



Nasdaq-Symbol Biogen-Aktie:

BIIB



Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN US09062X1037 / WKN 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA.

(28.11.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von Analyst Brian Abrahams von RBC Capital Markets:Brian Abrahams, Aktienanalyst von RBC Capital Markets bestätigt laut einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien des US-Biotechkonzerns Biogen Inc. ( ISIN US09062X1037 WKN 789617 , Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) die Erwartung einer sektorkonformen Kursentwicklung.Die Analysten von RBC Capital Markets sind der Ansicht, dass der Markt die signifikanten Risiken bezüglich des geistigen Eigentums von Biogen Inc. an Tecfidera unterschätzt. Konkurrenten würden das MS- und SMA-Geschäft immer stärker bedrohen.Die Biogen-Aktie könnte zwar eine Wette auf die erwarteten aducanumab-Daten sein und auch von Pipeline-Nachrichten profitieren. Die Rechtsstreitigkeiten im Hinblick auf Tecfidera-Schlüsselpatente würden aber zur Zurückhaltung mahnen, so die Einschätzung des Analysten Brian Abrahams.Die Aktienanalysten von RBC Capital Markets halten ihrer Biogen-Aktienanalyse am Votum "sector perform" fest, senken aber das Kursziel von 364,00 auf 338,00 USD.Börsenplätze Biogen-Aktie:Xetra-Aktienkurs Biogen-Aktie:288,86 Euro +1,82% (28.11.2018, 09:47)