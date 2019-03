Tradegate-Aktienkurs Biogen-Aktie:

Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN US09062X1037 / WKN 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA.

Biogen Inc. habe bei zwei Alzheimer-Studie schwerwiegende Rückschläge hinnehmen müssen. Die Analysten von Morgan Stanly gestehen ein, dass ihr Optimismus komplett falsch gewesen sei. Ohne das Wertpotenzial der Alzheimer-Indikation dürfte die Biogen-Aktie auf kurze Sicht keine Perspektive auf eine Kurserholung haben.Eine bedeutende Übernahme zur Stimulierung des Umsatzwachstums könnte aber die Sachlage ändern. Ohne M&A-Maßnahmen fehle es dem Titel an Impulsen. Risiken wegen des Spinraza-Wettbewerbs und infrage stehender Tecfidera-Patente würden die Kursentwicklung überschatten, so der Analyst Matthew Harrison.Die Aktienanalysten von Morgan Stanley stufen in ihrer Biogen-Aktienanalyse den Titel von "overweight" auf "underweight" zurück und reduzieren das Kursziel von 401,00 auf 210,00 USD.