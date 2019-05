Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Biogen-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Biogen-Aktie:

203,50 Euro -0,71% (28.05.2019, 12:37)



Xetra-Aktienkurs Biogen-Aktie:

204,50 Euro (27.05.2019)



Nasdaq-Aktienkurs Biogen-Aktie:

227,06 USD (24.05.2019)



ISIN Biogen-Aktie:

US09062X1037



WKN Biogen-Aktie:

789617



Ticker Symbol Biogen-Aktie Deutschland:

IDP



Nasdaq-Symbol Biogen-Aktie:

BIIB



Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA. (28.05.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer Aktienanalyse die Aktie des US-Biotechkonzerns Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) unter die Lupe.Nachdem im März der Biotech-Riese Biogen seine Phase-3-Studien zur Entwicklung des Wirkstoffs Aducanumab zur Bekämpfung von Alzheimer habe einstellen müssen, sei der Kurs um rund 30 Prozent gefallen. Der Absturz habe gezeigt, wie groß die Erwartungen der Anleger und Investoren bei der Erforschung dieses Wirkstoffes gewesen seien. Immerhin handle es sich bei Alzheimer um einen wachsenden Multi-Milliarden-Markt. Seit dem Kursrutsch sei es ruhig um den Wert geworden. Sei die Aktie jetzt ein Schnäppchen?Fundamental sei das Unternehmen solide aufgestellt. Das Umsatzwachstum habe im letzten Jahr rund 9,6 Prozent betragen. In Folge des Absturzes im März habe der Vorstand zudem ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von fünf Milliarden Dollar angekündigt. Das aktuelle KGV liege mit 10 deutlich unter dem des großen Konkurrenten Amgen (14). Damit sei die Aktie so günstig wie lange nicht mehr.Nichtsdestotrotz müsse der Konzern handeln. Nach dem Wegfall des Hoffnungsträgers Aducanumab fehle es an weiteren Blockbustern. Aktuell würden sich drei Produkte in Phase 3 befinden. Zudem hätten die Umsätze des zugelassenen MS-Medikaments Tecfidera nur noch geringfügig zulegen können. Positiv hervorzuheben sei das Umsatzwachstums des Medikaments Spinraza gegen Muskelschwund. Dieses habe um 73 Prozent gesteigert werden können. Damit trage das Medikament nun schon zu rund zehn Prozent zum Gesamtumsatz bei.Im Bereich der Gentherapie habe man sich zuletzt mit der Übernahme von Nighstar Therapeutics verstärkt. Dabei handle es sich um eine Ausgründung der britischen Universität Oxford, die auf die Entwicklung von Gentherapien für Augenerkrankungen spezialisiert sei. Allerdings habe sich auch der Schweizer Konkurrent Novartis in diesem Bereich durch den Zukauf des Gentherapie-Spezialisten Avexis besonders gut positioniert.Ein besonderes Augenmerk richte sich auch auf die zukünftige Präsidentschaftswahl. Besonders die Demokraten würden zurzeit mit dem Slogan "Medicare for All" werben. Bei einem Sieg dürften zukünftige Preiserhöhungen in der Branche wohl schwieriger werden.Nach dem Kursdebakel im März habe die Aktie nun offenbar einen Boden gefunden. Seit Wochen pendle die Aktie zwischen 225 und 240 Dollar. Eine nennenswerte Gegenbewegung habe noch nicht eingeleitet werden können. Dazu würden einfach die entsprechenden News seitens des Unternehmens fehlen. Fundamental sei die Aktie so günstig wie schon lange nicht mehr.Nicola Hahn von "Der Aktionär" rät jedoch weiterhin an der Seitenlinie zu verharren. Ausschlaggebend für die weitere Entwicklung würden zukünftige Übernahmen sein. (Analyse vom 28.05.2019)