Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, NASDAQ-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA. (20.10.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Biotechkonzerns Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, NASDAQ-Symbol: BIIB) unter die Lupe.Biogen habe die Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt und die Erwartungen der Analysten übertroffen. Gleichzeitig habe der Biotech-Gigant seine Ziele für das laufende Geschäftsjahr nach oben revidiert. Dennoch habe Biogen mit dem bisherigen Produktlaunch des Alzheimer-Medikaments Aduhelm für eine Enttäuschung gesorgt. Das US-Unternehmen habe in diesem Jahr überraschend die Zulassung für das umstrittene Medikament erhalten. Für eine Belebung des Umsatzes könne Aduhelm aber noch nicht sorgen - im Berichtszeitraum habe Biogen nur 0,3 Mio. USD mit dem Medikament erlöst. Piper Sandler habe den Launch in einer ersten Reaktion als "noch schlimmer als befürchtet" bezeichnet.Das starke Abschneiden bei den wichtigsten Finanzkennzahlen samt Prognoseerhöhung würden den schwachen Aduhelm-Umsatz überlagern, im vorbörslichen Handel verzeichne die Biogen-Aktie klare Zugewinne. Bei dem Biotech-Wert dränge sich aktuell kein Einstieg auf. Die Branche habe ganz klar aussichtsreichere Titel zu bieten, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Biogen-Aktie:236,85 EUR +2,82% (20.10.2021, 15:31)