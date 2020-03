Xetra-Aktienkurs Biofrontera-Aktie:

2,825 EUR -19,63% (16.03.2020, 12:19)



Tradegate-Aktienkurs Biofrontera-Aktie:

2,985 EUR -15,08% (16.03.2020, 12:30)



ISIN Biofrontera-Aktie:

DE0006046113



WKN Biofrontera-Aktie:

604611



Ticker-Symbol Biofrontera-Aktie:

B8F



Kurzprofil Biofrontera AG:



Die Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113, WKN: 604611, Ticker-Symbol: B8F) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das auf die Entwicklung und den Vertrieb von Medikamenten und medizinischen Kosmetika zur Behandlung und Pflege bei Hauterkrankungen spezialisiert ist. Biofrontera's wichtigstes Produkt ist Ameluz®, ein verschreibungspflichtiges Medikament, das in zunächst in Europa und jetzt auch in den USA zur Behandlung von milder und moderater Aktinischer Keratose (oberflächlicher Hautkrebs) mit photodynamischer Therapie (Lichttherapie) zugelassen ist. Biofrontera ist das erste deutsche pharmazeutische Startup-Unternehmen, das eine zentralisierte europäische und nun auch eine US-Zulassung für ein selbst entwickeltes Medikament erhalten hat.



Zusätzlich vermarktet das Unternehmen die Belixos® Dermokosmetikserie. Die Belixos® Produkte, eine Creme, ein Gel und ein Kopfhauttonikum, enthalten Kombinationen aus pflanzlichen Aktivstoffen, lindern Juckreiz und Rötungen und dienen der regenerierenden Pflege bei chronischen Hautleiden wie Neurodermitis oder Schuppenflechte. Das Belixos® Protect, eine regenerierende Tagespflege bei sonnengeschädigte Haut, ergänzt diese Produktserie. Alle Produkte sind über Amazon und in Apotheken erhältlich.



Die Biofrontera-Gruppe wurde 1997 von Prof. Dr. Hermann Lübbert, dem Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens, gegründet und hat seinen Firmensitz in Leverkusen, Deutschland. (16.03.2020/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Biofrontera-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113, WKN: 604611, Ticker-Symbol: B8F) unter die Lupe.Das Geschäft von Biofrontera sollte von dem Coronavirus nur bedingt tangiert werden. Denn notwendige Hautbehandlungen - das Biofrontera-Medikament Ameluz werde zur Therapie von aktinischer Keratose, einer Frühform des weißen Hautkrebses, und von Basalzellkarzinomen eingesetzt - dürften allenfalls kurz aufgeschoben werden. Trotzdem sei die Aktie zuletzt auf das Zwölfmonatstief gefallen, da die Anleger wegen einer anderen Entwicklung im Vorfeld noch verunsichert seien.Der mit Abstand wichtigste Markt für Biofrontera seien die USA; das Unternehmen bearbeite das Land mit einem eigenen Vertrieb - und das zunehmend erfolgreich. Nach deutlichen Marktanteilsgewinnen seit dem Markteintritt im Oktober 2016 habe für das dritte Quartal 2019 allerdings auf einmal ein Umsatzrückgang gemeldet werden müssen. Das Unternehmen habe in diesem Zusammenhang einige Wettbewerbsnachteile gegenüber dem US-Konkurrenzprodukt Levulan Kerastick identifiziert, an deren Behebung derzeit gearbeitet werde.Dafür müsse u.a. mit einer kleinen Studie die US-Zulassung erweitert werden, um eine Erstattung von mehreren Ameluz-Tuben für eine Behandlung zu ermöglichen, was einige Quartale dauern werde. Daher bestehe zumindest für dieses Jahr eine gewisse Unsicherheit über das Wachstumstempo in den USA. Allerdings sei es dem Unternehmen im Schlussquartal 2019 trotz der konstatierten Nachteile gelungen, den US-Umsatz zum Vorjahr auf 9,7 Mio. Euro mehr als zu verdoppeln. Dabei hätten allerdings auch Vorzieheffekte im Vorfeld einer Preiserhöhung zum 1. Januar 2020 eine Rolle gespielt. Ein weiterer Unsicherheitsfaktor bei Biofrontera sei die Finanzierung, da das Unternehmen wegen hoher Vertriebs- und Verwaltungskosten noch defizitär arbeite. Eine aktuell laufende Platzierung von zwei Pflichtwandelanleihen und ein vor dem Abschluss stehender Lizenzvertrag für die Vermarktung von Ameluz in Ostasien/Ozeanien könnten aber kurzfristig bis zu 21 Mio. Euro in die Kasse spülen. Damit wäre die Gesellschaft aus Sicht der Experten voraussichtlich bis zum Break-even durchfinanziert.Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" billigen dem Flaggschiffprodukt Ameluz aber ein noch hohes unausgeschöpftes Marktpotenzial zu und erwägen, den Kursabsturz für einen erneuten Einstieg zu nutzen. (Ausgabe 10 vom 14.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Biofrontera-Aktie: