Xetra-Aktienkurs Biofrontera-Aktie:

6,69 EUR +0,90% (29.08.2019, 15:00)



Tradegate-Aktienkurs Biofrontera-Aktie:

6,78 EUR +0,44% (29.08.2019, 12:32)



ISIN Biofrontera-Aktie:

DE0006046113



WKN Biofrontera-Aktie:

604611



Ticker-Symbol Biofrontera-Aktie:

B8F



Kurzprofil Biofrontera AG:



Die Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113, WKN: 604611, Ticker-Symbol: B8F) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das auf die Entwicklung und den Vertrieb von Medikamenten und medizinischen Kosmetika zur Behandlung und Pflege bei Hauterkrankungen spezialisiert ist. Biofrontera's wichtigstes Produkt ist Ameluz®, ein verschreibungspflichtiges Medikament, das in zunächst in Europa und jetzt auch in den USA zur Behandlung von milder und moderater Aktinischer Keratose (oberflächlicher Hautkrebs) mit photodynamischer Therapie (Lichttherapie) zugelassen ist. Biofrontera ist das erste deutsche pharmazeutische Startup-Unternehmen, das eine zentralisierte europäische und nun auch eine US-Zulassung für ein selbst entwickeltes Medikament erhalten hat.



Zusätzlich vermarktet das Unternehmen die Belixos® Dermokosmetikserie. Die Belixos® Produkte, eine Creme, ein Gel und ein Kopfhauttonikum, enthalten Kombinationen aus pflanzlichen Aktivstoffen, lindern Juckreiz und Rötungen und dienen der regenerierenden Pflege bei chronischen Hautleiden wie Neurodermitis oder Schuppenflechte. Das Belixos® Protect, eine regenerierende Tagespflege bei sonnengeschädigte Haut, ergänzt diese Produktserie. Alle Produkte sind über Amazon und in Apotheken erhältlich.



Die Biofrontera-Gruppe wurde 1997 von Prof. Dr. Hermann Lübbert, dem Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens, gegründet und hat seinen Firmensitz in Leverkusen, Deutschland. (29.08.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - Biofrontera-Aktienanalyse von Analyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Biotech-Unternehmens Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113, WKN: 604611, Ticker-Symbol: B8F).Biofrontera steigere den Absatz seines Kernprodukts Ameluz weiter mit einem hohen Tempo, in den ersten sechs Monaten habe die Wachstumsrate ungefähr 50 Prozent betragen. Dieses Niveau solle auch im zweiten Halbjahr in etwa gehalten werden. Zusätzliches Potenzial habe sich das Unternehmen im März mit der Übernahme der vormaligen Maruho-Tochter Cutanea erschlossen. Denn damit zähle nun das topische Antibiotikum Xepi, das u.a. gegen MRSA eingesetzt werden könne, zum Produktportfolio und könne mit hohen Synergien in den USA vermarktet werden. Mittelfristig rechne der Analyst hier mit erheblichen Zusatzeinnahmen.Dank des ertragswirksam verbuchten Bad Will in Höhe von 17,3 Mio. Euro aus der Übernahme werde Biofrontera im laufenden Jahr nach aktualisierter Planung einen Gewinn zwischen 4 und 7 Mio. Euro ausweisen. Aber auch operativ werde der Break-even auf isolierter Basis für das vierte Quartal erwartet. Das Wachstum werde dabei voraussichtlich nicht ganz so hoch ausfallen, wie zuvor vom Management erhofft, sodass nun ein Umsatz aus dem Ameluz-Verkauf von 32 bis 35 Mio. Euro erwartet werde, bislang habe die Zielspanne bei 35 bis 40 Mio. Euro gelegen. Hinzu kämen Einnahmen aus dem Vertrieb der Cutanea-Produkte in Höhe von voraussichtlich 1 bis 1,5 Mio. Euro.Der Analyst habe vor diesem Hintergrund seine Schätzungen zum Wachstum und zur Margenentwicklung etwas vorsichtiger formuliert, sehe aber nach wie vor ein hohes und nachhaltiges Wachstumspotenzial, dessen Realisierung perspektivisch zu hohen operativen Renditen führen sollte. Das Kursziel betrage nach der Aktualisierung 8,00 Euro (bislang: 8,90 Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Biofrontera-Aktie: