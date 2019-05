Xetra-Aktienkurs Biofrontera-Aktie:

Kurzprofil Biofrontera AG:



Die Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113, WKN: 604611, Ticker-Symbol: B8F) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das auf die Entwicklung und den Vertrieb von Medikamenten und medizinischen Kosmetika zur Behandlung und Pflege bei Hauterkrankungen spezialisiert ist. Biofrontera's wichtigstes Produkt ist Ameluz®, ein verschreibungspflichtiges Medikament, das in zunächst in Europa und jetzt auch in den USA zur Behandlung von milder und moderater Aktinischer Keratose (oberflächlicher Hautkrebs) mit photodynamischer Therapie (Lichttherapie) zugelassen ist. Biofrontera ist das erste deutsche pharmazeutische Startup-Unternehmen, das eine zentralisierte europäische und nun auch eine US-Zulassung für ein selbst entwickeltes Medikament erhalten hat.



Zusätzlich vermarktet das Unternehmen die Belixos® Dermokosmetikserie. Die Belixos® Produkte, eine Creme, ein Gel und ein Kopfhauttonikum, enthalten Kombinationen aus pflanzlichen Aktivstoffen, lindern Juckreiz und Rötungen und dienen der regenerierenden Pflege bei chronischen Hautleiden wie Neurodermitis oder Schuppenflechte. Das Belixos® Protect, eine regenerierende Tagespflege bei sonnengeschädigte Haut, ergänzt diese Produktserie. Alle Produkte sind über Amazon und in Apotheken erhältlich.



Die Biofrontera-Gruppe wurde 1997 von Prof. Dr. Hermann Lübbert, dem Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens, gegründet und hat seinen Firmensitz in Leverkusen, Deutschland. (02.05.2019/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - Biofrontera-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Biotech-Unternehmens Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113, WKN: 604611, Ticker-Symbol: B8F).Biofrontera habe die ursprünglich kommunizierte Umsatzprognose für 2018, die Erlöse in Höhe von 16 bis 20 Mio. Euro vorgesehen habe (und unterjährig auf 19 bis 22 Mio. Euro angehoben worden), mit Einnahmen von 21,1 Mio. Euro übertroffen. Die Erlössteigerung um 75,5 Prozent zeige, dass sich das Unternehmen auf einem guten Weg befinde, das Potenzial des Kernprodukts Ameluz zu heben. Für 2019 werde bereits ein Umsatz von 35 bis 40 Mio. Euro in Aussicht gestellt. Hinzu kämen zwei weitere Produkte aus der Übernahme der Maruho-Tochter Cutanea im März, die schon im laufenden Jahr einen zusätzlichen Erlösbeitrag im mittleren einstelligen Millionenbereich leisten sollten.Die Kosten für die notwendige Intensivierung der Vermarktung trage noch der Voreigner Maruho, weswegen Cutanea nach dieser Übergangsphase schon einen positiven Deckungsbeitrag leisten und Biofrontera somit nicht belasten solle.Insgesamt würden prognosegemäß die Kosten des Unternehmens nun in Relation zu den Erlösen deutlich unterproportional steigen, so dass sich der Verlust aus betrieblicher Tätigkeit im laufenden Jahr auf -7 bis -9 Mio. Euro mindestens halbieren solle. Für das vierte Quartal sei der operative Break-even in Aussicht gestellt worden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Biofrontera-Aktie: