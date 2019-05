Tradegate-Aktienkurs Biofrontera-Aktie:

Kurzprofil Biofrontera AG:



Die Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113, WKN: 604611, Ticker-Symbol: B8F) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das auf die Entwicklung und den Vertrieb von Medikamenten und medizinischen Kosmetika zur Behandlung und Pflege bei Hauterkrankungen spezialisiert ist. Biofrontera's wichtigstes Produkt ist Ameluz®, ein verschreibungspflichtiges Medikament, das in zunächst in Europa und jetzt auch in den USA zur Behandlung von milder und moderater Aktinischer Keratose (oberflächlicher Hautkrebs) mit photodynamischer Therapie (Lichttherapie) zugelassen ist. Biofrontera ist das erste deutsche pharmazeutische Startup-Unternehmen, das eine zentralisierte europäische und nun auch eine US-Zulassung für ein selbst entwickeltes Medikament erhalten hat.



Zusätzlich vermarktet das Unternehmen die Belixos® Dermokosmetikserie. Die Belixos® Produkte, eine Creme, ein Gel und ein Kopfhauttonikum, enthalten Kombinationen aus pflanzlichen Aktivstoffen, lindern Juckreiz und Rötungen und dienen der regenerierenden Pflege bei chronischen Hautleiden wie Neurodermitis oder Schuppenflechte. Das Belixos® Protect, eine regenerierende Tagespflege bei sonnengeschädigte Haut, ergänzt diese Produktserie. Alle Produkte sind über Amazon und in Apotheken erhältlich.



Die Biofrontera-Gruppe wurde 1997 von Prof. Dr. Hermann Lübbert, dem Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens, gegründet und hat seinen Firmensitz in Leverkusen, Deutschland. (06.05.2019/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Biofrontera-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113, WKN: 604611, Ticker-Symbol: B8F) unter die Lupe.Die Jahreszahlen von Biofrontera hätten keine großen Überraschungen mehr gebracht. Das Umsatzwachstum um rund 76% auf 21,1 Mio. Euro sei so vorab schon vermeldet worden und der Jahresfehlbetrag habe sich mit -8,9 Mio. Euro im Rahmen der zuvor auf -8 bis -10 Mio. Euro angehobenen Prognose bewegt. Sehr positiv aufgenommen worden sei an der Börse aber der Ausblick auf 2019: Für das laufende Jahr kalkuliere das Management dank weiterer Marktanteilsgewinne für das Kernprodukt Ameluz mit Erlösen von 35 bis 40 Mio. Euro. Der operative Verlust solle dabei von -18,5 auf -7 bis -9 Mio. Euro zurückgehen, wobei im vierten Quartal der Break-even erreicht werden solle.Noch nicht eingerechnet seien die Erlöse aus den beiden Produkten der übernommenen Gesellschaft Cutanea, die im mittleren einstelligen Millionenbereich liegen sollten. Kostentechnisch werde Cutanea nicht belasten, weil Voreigner Maruho die Kosten übergangsweise trage. Die Japaner würden auf mehreren Gebieten mit Biofronera eng zusammenarbeiten und möchten den Anteil aktuell über ein öffentliches Erwerbsangebot um knapp 10% auf fast 30% ausbauen. Ob das Vorhaben gelinge, sei fraglich, denn der Kurs sei zuletzt deutlich über den gebotenen Preis (6,60 Euro) gestiegen. Auf Verlangen des zweiten Großaktionärs Deutsche Balaton finde am 15. Mai eine außerordentliche Hauptversammlung statt, um die Offerte zu erörtern.Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" sehen das Kursziel für die Biofrontera-Aktie bei 7,50 Euro. (Ausgabe 17 vom 04.05.2019)Börsenplätze Biofrontera-Aktie:Xetra-Aktienkurs Biofrontera-Aktie:6,63 EUR -2,07% (06.05.2019, 11:02)