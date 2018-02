Börsenplätze Biofrontera-Aktie:



Kurzprofil Biofrontera AG:



Die Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113, WKN: 604611, Ticker-Symbol: B8F, Nasdaq OTC-Symbol: BFFTF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das auf die Entwicklung und den Vertrieb von Medikamenten und medizinischen Kosmetika zur Behandlung und Pflege bei Hauterkrankungen spezialisiert ist. Biofrontera's wichtigstes Produkt ist Ameluz®, ein verschreibungspflichtiges Medikament, das in zunächst in Europa und jetzt auch in den USA zur Behandlung von milder und moderater Aktinischer Keratose (oberflächlicher Hautkrebs) mit photodynamischer Therapie (Lichttherapie) zugelassen ist. Biofrontera ist das erste deutsche pharmazeutische Startup-Unternehmen, das eine zentralisierte europäische und nun auch eine US-Zulassung für ein selbst entwickeltes Medikament erhalten hat.



Zusätzlich vermarktet das Unternehmen die Belixos® Dermokosmetikserie. Die Belixos® Produkte, eine Creme, ein Gel und ein Kopfhauttonikum, enthalten Kombinationen aus pflanzlichen Aktivstoffen, lindern Juckreiz und Rötungen und dienen der regenerierenden Pflege bei chronischen Hautleiden wie Neurodermitis oder Schuppenflechte. Das Belixos® Protect, eine regenerierende Tagespflege bei sonnengeschädigte Haut, ergänzt diese Produktserie. Alle Produkte sind über Amazon und in Apotheken erhältlich.



Die Biofrontera-Gruppe wurde 1997 von Prof. Dr. Hermann Lübbert, dem Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens gegründet, und hat seinen Firmensitz in Leverkusen, Deutschland. (19.02.2018/ac/a/nw)







Leverkusen (www.aktiencheck.de) - Die Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113, WKN: 604611, Ticker-Symbol: B8F, Nasdaq OTC-Symbol: BFFTF), der Spezialist für die Behandlung von sonneninduziertem Hautkrebs, gab am Freitag das Closing eines garantierten öffentlichen Zeichnungsangebots von American Depositary Shares ("ADS") zu einem Angebotspreis von 9,88 US-Dollar pro ADS, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Jeder ADS repräsentiert zwei Stammaktien der Biofrontera AG im Nennwert von 1,00 EUR je Aktie. Die Gesellschaft platzierte insgesamt 1.300.483 ADS, einschließlich der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption zum Kauf von 85.483 ADS durch die Konsortialbanken, die ebenfalls am Freitag abgeschlossen wurde. Die ADSs werden seit dem 14. Februar 2018 unter dem Kürzel "BFRA" am NASDAQ Capital Market gehandelt.Das Unternehmen erzielte Bruttoeinnahmen in Höhe von ca. 12,9 Mio. US-Dollar aus den in diesem Angebot verkauften ADS, vor Abzug von Zeichnungsentgelten und Provisionen in Höhe von ca. 1,0 Mio. US-Dollar und anderen damit verbundenen Aufwendungen.Wie vorab angekündigt, hat die Biofrontera AG gleichzeitig ein Bezugsrechtsangebot ihrer Stammaktien nach deutschem Recht an ihre bisherigen Stammaktionäre durchgeführt, wonach Biofrontera Stammaktien an diejenigen Altaktionäre ausgeben wird, die ihre Bezugsrechte zu einem Angebotspreis von 4,00 EUR ausgeübt haben (bzw. ungefähr USD 4,94 pro Aktie, was dem gleichen Preis pro Aktie entspricht wie derjenige, der im Rahmen des ADS-Angebots verwendet wurde, unter Berücksichtigung des Verhältnisses von Stammaktien zu ADS). Insgesamt gibt die Gesellschaft einschließlich der den ADS zugrunde liegenden Stammaktien 6.000.000 neue Stammaktien aus. Die neu ausgegebenen Stammaktien sollen an der Frankfurter Wertpapierbörse unter der bestehenden Notierung gelistet werden.Der Erlös aus diesen Angeboten ist zum Ausbau der Vertriebs- und Marketingorganisation in den USA, zur Finanzierung zusätzlicher klinischer Studien für das Produkt Ameluz® und zur Durchführung weiterer Zulassungsverfahren zur Markterweiterung von Ameluz®, sowohl geografisch als auch durch die Erweiterung der Indikationen, sowie für allgemeine Unternehmenszwecke vorgesehen.The Benchmark Company, LLC fungierte als Managing Underwriter mit Dawson James Securities, Inc. und Lake Street Capital Markets als Co-Manager. Dawson James Securities, Inc. fungierte als "qualified independent underwriter" im Zusammenhang mit diesem Angebot. Die deutsche Kapitalerhöhung wurde bankenseitlich von Lang & Schwarz in Düsseldorf begleitet.McGuireWoods LLP fungierte als US-Rechtsberater für Biofrontera und Schiff Hardin LLP als Rechtsberater für die Underwriter. In Deutschland war LLR Legerlotz Laschet und Partner Rechtsanwälte für Biofrontera tätig.Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der oben beschriebenen Wertpapiere dar, noch findet ein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit statt, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor ihrer Registrierung oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre. (Pressemitteilung vom 16.02.2018)