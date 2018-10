Tradegate-Aktienkurs Biofrontera-Aktie:

Kurzprofil Biofrontera AG:



Die Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113, WKN: 604611, Ticker-Symbol: B8F) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das auf die Entwicklung und den Vertrieb von Medikamenten und medizinischen Kosmetika zur Behandlung und Pflege bei Hauterkrankungen spezialisiert ist. Biofrontera's wichtigstes Produkt ist Ameluz®, ein verschreibungspflichtiges Medikament, das in zunächst in Europa und jetzt auch in den USA zur Behandlung von milder und moderater Aktinischer Keratose (oberflächlicher Hautkrebs) mit photodynamischer Therapie (Lichttherapie) zugelassen ist. Biofrontera ist das erste deutsche pharmazeutische Startup-Unternehmen, das eine zentralisierte europäische und nun auch eine US-Zulassung für ein selbst entwickeltes Medikament erhalten hat.



Zusätzlich vermarktet das Unternehmen die Belixos® Dermokosmetikserie. Die Belixos® Produkte, eine Creme, ein Gel und ein Kopfhauttonikum, enthalten Kombinationen aus pflanzlichen Aktivstoffen, lindern Juckreiz und Rötungen und dienen der regenerierenden Pflege bei chronischen Hautleiden wie Neurodermitis oder Schuppenflechte. Das Belixos® Protect, eine regenerierende Tagespflege bei sonnengeschädigte Haut, ergänzt diese Produktserie. Alle Produkte sind über Amazon und in Apotheken erhältlich.



Die Biofrontera-Gruppe wurde 1997 von Prof. Dr. Hermann Lübbert, dem Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens, gegründet und hat seinen Firmensitz in Leverkusen, Deutschland. (15.10.2018/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Biofrontera-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113, WKN: 604611, Ticker-Symbol: B8F) unter die Lupe.Mit den vorläufigen Umsatzzahlen für das dritte Quartal habe Biofrontera die hohe Dynamik in der Geschäftsentwicklung einmal mehr bestätigt. Zugpferd Nummer eins bleibe der US-Markt, dort hätten die Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr um rund 270% auf umgerechnet knapp 3,8 Mio. Euro gesteigert werden können. Zwar könnten die Kunden eigentlich für das vierte Quartal vorgesehene Käufe wegen einer Listenpreiserhöhung ab Oktober vorgezogen haben, den Effekt würden die Experten aber als nicht dramatisch einstufen. Auch das Europageschäft habe nach der Zulassungserweiterung um die Tageslichttherapie um rund 78% auf ca. 1,8 Mio. Euro zugelegt. Nach neun Monaten stünden so bereits 14,5 bis 14,7 Mio. Euro in den Büchern, weshalb das Management die Zielspanne für den Umsatz auf 19 bis 22 Mio. Euro angehoben habe (zuvor: 16 bis 20 Mio. Euro). Der Jahresverlust werde nach wie vor bei -15 bis -16 Mio. Euro erwartet, da hohe Rechtsberatungskosten belasten würden.Dessen ungeachtet bleibt die Biofrontera-Aktie, die sich in den aktuellen Marktturbulenzen gut gehalten hat, weiter attraktiv, so die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief". Das Kursziel laute 7,50 Euro. (Ausgabe 40 vom 15.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Biofrontera-Aktie:5,80 EUR -1,53% (15.10.2018, 15:58)