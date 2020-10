Börse Frankfurt-Aktienkurs Biocept-Aktie:

4,23 EUR +2,17% (09.10.2020, 08:00)



NASDAQ-Aktienkurs Biocept-Aktie:

5,02 EUR +1,62% (08.10.2020, 22:00)



ISIN Biocept-Aktie:

US09072V5012



WKN Biocept-Aktie:

A2QEQE



Ticker-Symbol Biocept-Aktie:

B003



NASDAQ-Symbol Biocept-Aktie:

BIOC



Kurzprofil Biocept:



Biocept (ISIN: US09072V5012, WKN: A2QEQE, Ticker-Symbol: B003, NASDAQ-Symbol: BIOC) ist ein US-Unternehmen für molekulare Onkologiediagnostik mit Sitz in San Diego, Kalifornien. Die Biocept-Aktie wird an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, Stuttgart, Berlin, NASDAQ, Bats, Tradegate, Lang & Schwarz und Baader Bank gehandelt. (09.10.2020/ac/a/n)







San Diego (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Squarepoint Ops LLC fährt Netto-Leerverkaufsposition in Aktien von Biocept geringfügig zurück:Die Finanzprofis von Squarepoint Ops LLC treten den Rückzug aus ihrem Short-Engagement in den Aktien von Biocept (ISIN: US09072V5012, WKN: A2QEQE, Ticker-Symbol: B003, NASDAQ-Symbol: BIOC) an.Die Finanzprofis von Squarepoint Ops LLC mit Sitz in New York, USA, haben am 07.10.2020 ihre Netto-Short-Position von 0,60% auf 0,59% der Aktien von Biocept verringert.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Biocept-Aktien:Insgesamt halten die Leerverkäufer der großen Hedgefonds derzeit Netto-Leerverkaufspositionen in Höhe von mindestens 0,59% der Biocept-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.Börsenplätze Biocept-Aktie: