Tradegate-Aktienkurs Bio-Gate-Aktie:

2,82 EUR +0,71% (08.06.2022, 11:14)



Xetra-Aktienkurs Bio-Gate-Aktie:

2,80 EUR +0,72% (08.06.2022, 11:14)



ISIN Bio-Gate-Aktie:

DE000BGAG981



WKN Bio-Gate-Aktie:

BGAG98



Ticker-Symbol Bio-Gate-Aktie:

BIG1



Kurzprofil Bio-Gate AG:



Das Health-Technology-Unternehmen Bio-Gate AG (ISIN: DE000BGAG981, WKN: BGAG98, Ticker-Symbol: BIG1) ist einer der weltweit führenden Anbieter von innovativen Technologien und individuellen Lösungen für Gesundheit und Hygiene, die das Zusammenleben sicherer, unbeschwerter und gesünder machen und das Wohlbefinden jedes Einzelnen verbessern können. Es ist darauf spezialisiert, Materialen und Oberflächen mit antiviralen und antimikrobiellen Eigenschaften auszustatten. Die Bio-Gate AG veredelt Materialien und Produkte, insbesondere aus der Medizintechnik, wie zum Beispiel die Beschichtung von Implantaten oder Wundauflagen. Darüber hinaus werden mit den Bio-Gate-Technologien Kosmetika, Konsum- und Industrieprodukte, wie beispielsweise Farben und Lacke oder Kunststoffe antimikrobiell ausgestattet und damit in einzigartiger Weise aufgewertet. (08.06.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - Bio-Gate-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Health-Technology-Unternehmens Bio-Gate AG (ISIN: DE000BGAG981, WKN: BGAG98, Ticker-Symbol: BIG1) weiterhin spekulativ zu kaufen.Bio-Gate habe die Erlöse im letzten Jahr deutlich, um 21,5 Prozent, gesteigert und werde die Expansion im laufenden Jahr fortsetzen. Zahlreiche Produktinnovationen und Wachstumsinitiativen könnten dafür sorgen, dass das Tempo noch zunehme. Das Management habe auf der Hauptversammlung die Prognose für den Konzernumsatz (7,6 bis 7,8 Mio. Euro) bestätigt, die mit einer Erlössteigerungsrate von 21,9 bis 25,1 Prozent korrespondiere. Trotz weiterer Investitionen in die Kapazitäten und höherer Ausgaben für Personal und Vertrieb solle das Ergebnis weiter verbessert werden und ausgeglichen ausfallen.Der Analyst sehe die Prognose für 2022 durch die aktuelle Geschäftsentwicklung als gut unterfüttert an und erwarte auch für die nächsten Jahre ein dynamisches Wachstum mit deutlich steigenden Margen. Auf Basis der unveränderten Schätzungen bestätige er sein Kursziel von 7,50 Euro, das ein hohes Aufwärtspotenzial für die Aktie signalisiere.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Bio-Gate-Aktie: