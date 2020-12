Börsenplätze BioTelemetry-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioTelemetry-Aktie:

58,90 EUR +16,96% (18.12.2020, 12:43)



NASDAQ-Aktienkurs BioTelemetry-Aktie:

61,78 USD +0,82% (17.12.2020)



ISIN BioTelemetry-Aktie:

US0906721065



WKN BioTelemetry-Aktie:

A1W3Q2



Ticker Symbol BioTelemetry:

C25



NASDAQ-Ticker-Symbol BioTelemetry-Aktie:

BEAT



Kurzprofil BioTelemetry:



BioTelemetry Inc. (ISIN: US0906721065, WKN: A1W3Q2, Ticker Symbol: C25, NASDAQ-Symbol: BEAT) ist ein Unternehmen aus den USA, das Überwachungsdienste und digitales Populationsgesundheitsmanagement, die Herstellung von Medizinprodukten und zentralisierte Labordienstleistungen für die klinische Forschung bietet. (18.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioTelemetry-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie (ISIN: US0906721065, WKN: A1W3Q2, Ticker Symbol: C25, NASDAQ-Symbol: BEAT) unter die Lupe.Der niederländische Medizintechnikkonzern Philips verstärke sein Geschäft für die Überwachung und Betreuung von Herzpatienten durch eine milliardenschwere Übernahme. Die US-Firma BioTelemetry solle für 72 US-Dollar je Aktie übernommen werden, habe Philips am Freitag in Amsterdam mitgeteilt.Zu diesem Angebotspreis werde BioTelemetry mit gut 2,8 Milliarden US-Dollar (2,3 Milliarden Euro) bewertet. Das entspreche einem Aufschlag von 16,5 Prozent im Vergleich zum Schlusskurs vom Vortag.BioTelemetry sei ein Spezialist für die Überwachung und Betreuung von Patienten mit Herzkrankheiten per Fernüberwachung im Krankenhaus und zu Hause. Dies erfolge zum Beispiel mit tragbaren Apparaten zur Herz-Kontrolle. Aktuell betreue BioTelemetry mehr als eine Million Herzkranke. Im Jahr 2019 habe das Unternehmen den Angaben zufolge einen Umsatz von 439 Million Dollar erzielt."Der Aktionär" werte den Deal für Philips positiv. An der Börse komme der Deal ebenfalls gut an, die Aktie lege 2,5 Prozent zu. Derzeit wird der Medizintechnik-Wert, wie BioTelemetry auch, nicht auf der Kaufliste des "Aktionär" geführt. Die Aktie ist ein Fall für die Beobachtungsliste, so Michel Doepke. (Analyse vom 18.12.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link