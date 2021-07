Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

248,50 EUR +3,58% (28.07.2021, 16:12)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

293,865 USD +3,47% (28.07.2021, 15:57)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (28.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Das Mainzer Unternehmen könnte noch jede Menge Abnehmer für seinen Impfstoff bekommen. Das dürfte das Momentum für die BioNTech-Aktie über kurz oder lang weiter kräftig befeuern. Bereits jetzt gehöre die BioNTech-Aktie mit einem Plus von 250% seit Jahresanfang zu den Super-Performern 2021. Viel fehle nicht mehr, und der Titel knackt die 300-USD-Marke. Mittlerweile treibe jedoch nicht mehr nur Corona den Kurs an. Es sei die Hoffnung, dass mRNA oder messenger-RNA, zu Deutsch Boten-Ribonukleinsäure, auch bei der Bekämpfung von anderen Krankheiten erfolgreich sein werde - nämlich Krebs und Malaria.Klappe alles, werde BioNTech in den kommenden zwei Jahren einen mRNA-Impfstoff gegen Malaria auf den Markt bringen. Das Unternehmen plane den Start einer klinischen Studie bis Ende 2022. Darüber hinaus prüfe das Management Möglichkeiten, in Afrika Produktionsanlagen aufzubauen, die mRNA-basierte Impfstoffe herstellen könnten.Angesichts des Durchbruchs von mRNA und der Chancen, die sich damit auftun würden, habe die BioNTech-Aktie immer noch Luft nach oben und sei nach wie vor ein Kauf, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.07.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist un-mittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwick-lung profitieren können: BioNTech.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link