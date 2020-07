Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Nachdem die BioNTech-Aktie am Mittwoch nach dem deutlichen Kursanstieg infolge von positiven Impfstoff-Studiendaten bis zum Handelsende wieder alle Gewinne habe abgeben müssen, starte sie am heutigen Donnerstag bereits wieder durch. Auf der Handelsplattform Tradegate gewinne der Titel 6,7 Prozent auf 60,99 Euro. BioNTech und der US-Pharmakonzern Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009) hätten am Mittwoch einen ersten Testerfolg für ihren Covid-19-Impfstoffkandidaten gemeldet.Die beiden Firmen hätten erste positive Ergebnisse für ihren Impfstoffkandidaten BNT162 präsentiert. So sei bei allen Probanden, die 10 oder 30 Milligramm des Impfstoffes erhalten hätten, an Tag 28 und damit sieben Tage nach der zweiten Impfung eine "signifikante Erhöhung" der Antikörper festgestellt worden, hätten die Unternehmen anhand vorläufiger Ergebnisse mitgeteilt. Zudem seien neutralisierende Antikörper gegen SARS-CoV-2 festgestellt worden. Zudem habe sich ein positives Nebenwirkungsprofil gezeigt. Im späten Juli solle nun eine Phase-2b/3-Studie gestartet werden.Sollte die Studie erfolgreich verlaufen und der Impfstoff die behördliche Zulassung erhalten, würden die beiden Firmen planen, bis Ende 2020 bis zu 100 Millionen Impfstoffdosen und bis Ende 2021 möglicherweise mehr als 1,2 Milliarden Impfstoffdosen produzieren zu können. BioNTech und Pfizer würden hierbei gemeinsam daran arbeiten, den potenziellen COVID-19-Impfstoff weltweit (ausgenommen China, wo BioNTech eine Partnerschaft mit Fosun Pharma für die klinische Entwicklung und Kommerzialisierung eingegangen sei) zur Verfügung zu stellen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie: