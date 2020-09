Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

55,21 EUR -1,78% (22.09.2020, 14:31)



Nasdaq-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

66,12 USD -1,31% (21.09.2020, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (22.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mainzer Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.BioNTech gehöre zu den am weitesten fortgeschrittenen Unternehmen, was die Entwicklung eines Corona-Impfstoffs angehe. Das Top-Projekt auf diesem Gebiet durchlaufe derzeit die Phase 3 der klinischen Entwicklung. Ende Oktober dürften hier die Ergebnisse vorliegen. Im Erfolgsfall würden dann die entsprechenden Zulassungsanträge folgen. Und die Analysten würden sich optimistisch zeigen. Die Privatbank Berenberg habe das Rating für die BioNTech-Aktie nach einer Fachkonferenz auf "buy" mit einem Kursziel von 98 Dollar belassen.Die Biotech-Gesellschaft treibe derweil die Vorbereitungen für die Massenproduktion eines möglichen Corona-Impfstoffs nach einer Marktzulassung weiter voran. Zu diesem Zweck wolle BioNTech von dem Schweizer Pharmakonzern Novartis dessen Werk in Marburg übernehmen, habe BioNTech in der vergangenen Woche angekündigt. Das Geschäft solle noch vor Jahresende abgeschlossen werden."Dieser Zukauf unterstreicht BioNTechs Engagement, die Produktionskapazitäten erheblich zu erweitern, um nach Marktzulassung eine weltweite Versorgung mit einem potenziellen Impfstoff zu ermöglichen", habe Finanzvorstand Sierk Poetting gesagt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie: