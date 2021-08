Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

322,20 EUR -0,89% (24.08.2021, 15:04)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

382,10 USD +9,58% (23.08.2021, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (24.08.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach der Rallye vom Montag mit einem Kursplus von zehn Prozent setze BioNTech am Dienstag den Höhenflug fort. Vorbörslich gewinne der Titel des Impfstoffherstellers ein Prozent und stehe damit kurz davor, wieder die Marke von 400 Dollar zu knacken. Momentum gewinne die Aktie unter anderem wegen eines Impfentscheids.Nach der vollständigen Zulassung des Corona-Impfstoffes von Biontech und Pfizer in den USA habe die Stadt New York die verpflichtende Injektion des Vakzins für alle Schulangestellten angekündigt. Unter anderem Lehrer sowie alle anderen Beamten und Menschen mit Kontakt zu Schülern müssten bis zum 27. September mindestens eine Dosis erhalten haben, so Bürgermeister Bill de Blasio."New York City sendet eine starke Botschaft: Wir werden alles tun, um die Delta-Variante zu bekämpfen, um Covid zu bekämpfen", so de Blasio mit Blick auf die steigenden Infiziertenzahlen.Die vollständige Zulassung des Biontech/Pfizer-Impfstoffes, die von der zuständigen US-Behörde FDA kurz zuvor verkündet worden sei, sei ein Wendepunkt im Kampf gegen die Pandemie.Damit würden die Bestellungen bei BioNTech weiter kräftig anziehen. Zumal die Menschen - wie es derzeit aussehe - regelmäßig gegen Covid geimpft werden müssten. BioNTech verfüge damit über eines der lukrativsten Abomodelle weltweit. Mit einem 2022er-KGV von 8 sei die Aktie immer noch moderat bewertet. Anleger bleiben dabei, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär" zur BioNTech-Aktie. (Analyse vom 24.08.2021)Mit Material von dpa-AFXHinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.