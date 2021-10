Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

220,70 EUR +2,65% (14.10.2021, 15:46)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

255,75 USD +2,55% (14.10.2021, 15:32)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (14.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die Corona-Impfungen dürften auch im Jahr 2022 ein wichtiges Thema in Deutschland bleiben. Ungewiss sei bis dato allerdings noch, welche Vakzine dann der Bevölkerung zur Verfügung stünden. Laut einer interessanten Grafik von "Statista" könnten BioNTech/Pfizer, Moderna und Johnson & Johnson Gesellschaft bekommen."Statista" stütze sich bei den Lieferprognosen für das Kalenderjahr 2022 auf Erhebungen des "ZDF". Dem Vernehmen nach nehme Rang 1 mit weitem Abstand die Mainzer Biotech-Schmiede BioNTech ein.Auf Platz 2 folge bereits die französische Sanofi. Das Unternehmen forsche ebenfalls an einem Corona-Impfstoff, der dann im kommenden Jahr zur Verfügung stehen könnte. Platz 3 mit einer Prognose von 31,8 Millionen Dosen nehme der US-Konzern Moderna ein, vor Johnson & Johnson.Ob Valneva den Impfstoff zur Zulassungsreife in Europa führen könne, hänge von den ausstehenden Phase-3-Studiendaten zum Wirkstoff VLA2001 ab. Diese würden in Kürze erwartet.Klar sei: Der Impfstoff-Markt werde in den nächsten Monaten stark in Bewegung bleiben. Unter den mRNA-Spezialisten sei die BioNTech-Aktie der Favorit des AKTIONÄR. Ausnahmslos äußerst risikobewusste Anleger können auf positive Studienergebnisse bei Valneva spekulieren, ein Stopp sichert hier bei 9,30 Euro nach unten ab, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link