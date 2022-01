Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

171,80 EUR -3,18% (14.01.2022, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

196,00 USD -3,44% (14.01.2022, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (15.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Impfstoff-Aktien wie BioNTech und Moderna stünden weiter unter Druck. Zum einen werde die Omikron-Variante als nicht so gefährlich - wie zunächst angenommen - qualifiziert und könnte aus Sicht von Experten zudem das Ende der Corona-Krise einläuten. Zum anderen kämen zunehmend weitere Corona-Medikamente auf den Markt.Doch BioNTech habe mehr als Corona-Impfstoffe zu bieten. So sei jüngst etwa die Zusammenarbeit mit dem US-Pharmagiganten Pfizer erweitert worden, allerdings nicht im Bereich der angestoßenen Corona-Projekte. Gemeinsam solle ein Gürtelrose-Vakzin auf mRNA-Basis entwickelt werden. Das Mainzer Unternehmen habe darüber hinaus Projekte in der Pipeline - insbesondere der Onkologie-Bereich verspreche hier großes Potenzial.Die BioNTech-Aktie habe am Freitag mehr als 3% verloren und notiere unter der charttechnisch wichtigen 200-USD-Marke. So tief sei der Titel zuletzt Mitte Juli des vergangenen Jahres gestanden. Im Mai/Juni 2021 sei die Aktie zwischen 180 und 200 USd gependelt - womöglich wiederhole sich diese Bewegung.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot und im Hebel-Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link