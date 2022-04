Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktien der Impfstoff-Unternehmen würden derzeit schwächeln. Derweil gehe aber das Wettrennen um einen auf die Omikron-Variante angepassten Impfstoff weiter. Bei BioNTech würden im Mai News zu dem auf Omikron angepassten Vakzin erwartet. Bei Moderna dürfte es erst einige Monate später Neuigkeiten geben.Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach rechne derweil bei der Impfstoffentwicklung mit einem an die Omikron-Variante angepassten Präparat in etwa fünf Monaten. "Wir besorgen Impfstoff, der vor den Omikron-Varianten schützt. Den erwarten wir im September", habe er gesagt.Zwei chinesische Impfstoffkandidaten seien in Hongkong für klinische Studien zugelassen worden. Wie das Pekinger Pharmaunternehmen Sinovac Biotech mitgeteilt habe, handele es sich dabei um einen auf inaktivierten Viren basierenden Totimpfstoff, der speziell zum Schutz gegen die Omikron-Variante entwickelt worden sei. Auch ein inaktiviertes Vakzin der China National Biotec Group - ebenfalls gezielt gegen Omikron entwickelt - sei in Hongkong für klinische Studien genehmigt worden, wie das Unternehmen mitgeteilt habe.Derzeit leide China unter der größten Corona-Welle seit Beginn der Pandemie vor zwei Jahren. Mehrere Städte seien teilweise oder vollständig abgeriegelt, darunter auch die Wirtschaftsmetropole Shanghai. Doch die rigiden Ausgangssperren hätten bisher nicht dazu geführt, das Virus einzudämmen. Seit Tagen würden in der Stadt konstant mehr als 20.000 Infektionen registriert. Während der Rest der Welt versuche, mit dem Virus zu leben, würden Chinas Behörden weiterhin eine rigide Null-Covid-Strategie verfolgen.In den westlichen Ländern dürften aber weiterhin die Impfstoffe von BioNTech und Moderna im Fokus stehen. In Deutschland sei Comirnaty von BioNTech der mit Abstand am meisten verabreichte Corona-Impfstoff. Könne BioNTech wie bereits bei der Erstzulassung auch hier gegenüber der Konkurrenz mit Geschwindigkeit punkten, dürfte dies der Aktie Unterstützung verleihen. Ganz klar immer mehr in den Fokus rücke mit dem Abklingen der Corona-Krise aber die weitere Pipeline. Hier dürfe man gespannt sein, was BioNTech im weiteren Jahresverlauf melden könne.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.