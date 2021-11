Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot und im Hebel-Depot.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die jüngsten Vorwürfe von Schlamperei bei der amerikanischen Studie zum Corona-Impfstoff von BioNTech und Pfizer hätten keine negativen Spuren bei der BioNTech-Aktie hinterlassen. Hintergrund seien Informationen einer Whistleblowerin (Hinweisgeberin) gegenüber "The BMJ": Die Frau habe im Herbst 2020 für ein Subunternehmen gearbeitet, das im Auftrag von Pfizer einen Teil der Studie zum mittlerweile weltweit eingesetzten Impfstoff durchgeführt habe. Sie habe ihrem ehemaligen Arbeitgeber vorgeworfen, falsche Impfdaten generiert zu haben, weil u.a. Laborproben falsch etikettiert, der Impfstoff falsch gelagert und Berichten über Nebenwirkungen nur schleppend nachgegangen worden sei.Experten hätten aber Entwarnung gegeben, sie würden die Wirksamkeit des Mittels nicht infrage gestellt sehen: Ein Artikel im Fachmagazin "The BMJ" über Unregelmäßigkeiten und Fehler reiche nicht aus, "um an der Qualität der klinischen Studie von BioNTech/Pfizer zu zweifeln", habe Peter Kremsner, Direktor des Instituts für Tropenmedizin an der Universität Tübingen, gesagt."Das, was die Whistleblowerin aufgedeckt hat, ist ohne Frage unschön", sage Kremsner. Doch: "Das ist mir einfach zu wenig. Die Impfdaten wurden schon in zahlreichen Studien bestätigt."Ähnlich äußere sich auch Oliver Cornely, wissenschaftlicher Leiter des Zentrums für Klinische Studien Köln. "Die im "The BMJ"-Artikel geschilderten Fehler schränken die Aussagekraft der Zulassungsstudie des Impfstoffs nicht ein", erkläre er. Die Untersuchungszentren des Subunternehmens hätten zudem nur 2,3% der 44.000 Teilnehmer der Studie betreut.Die BioNTech-Aktie steuere nun erneut in Richtung des wichtigen Widerstands im Bereich von 300 USD. Auch das wieder anziehende Tempo bei den Impfungen sowie die Aussicht auf wiederholte Booster-Impfungen würden dem Wert neuen Schwung verleihen. Ein Ausbruch über die 300-USD-Marke würde ein neues Kaufsignal bedeuten. Anleger könnten an Bord bleiben, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.11.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.