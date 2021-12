Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

249,60 EUR +2,13% (21.12.2021, 09:20)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

275,23 USD -4,19% (20.12.2021)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (21.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktien der Impfstoffhersteller würden ihre volatile Phase fortsetzen. Nachdem die Papiere von BioNTech und Moderna am Montag im Tagesverlauf zunächst kräftig hätten zulegen können, hätten sie bis zum Tagesschluss sogar kräftige Verluste hinnehmen müssen. BioNTech sei am Ende mit einem Minus von 4,2 Prozent auf 275,23 Dollar aus dem US-Handel gegangen, Moderna sogar mit minus 6,3 Prozent auf 276,38 Dollar.Dabei habe es eigentlich positive Nachrichten gegeben, was die Wirkung einer Auffrischungsdosis angehe. Eine solche Dosis mit dem Impfstoff von Moderna erhöhe die Immunabwehr des Körpers gegen die neue Corona-Variante Omikron nach Herstellerangaben deutlich. Im Vergleich zu einer Zweifach-Impfung sei der neutralisierende Antikörperspiegel nach einem Booster mit der zugelassenen Dosierung um das rund 37-Fache gestiegen, habe das US-Unternehmen am Montag in einer Pressemitteilung mitgeteilt. Die Forscher hätten den Antikörperlevel 29 Tage nach der Boosterimpfung im Labor analysiert.Zugelassen zum Boostern sei für die meisten Menschen eine Dosis von 50 Mikrogramm (Millionstel Gramm), das sei nur halb so viel wie jeweils bei der ersten und zweiten Impfung. Bei einer Auffrischimpfung von 100 Mikrogramm habe sich im Versuch der neutralisierende Antikörperlevel im selben Zeitraum sogar um das 83-Fache erhöht, schreibe Moderna. Die Daten, bei der je Dosis 20 Menschen untersucht worden seien, seien bislang nicht in einem Fachjournal veröffentlicht. Für immundefiziente Menschen seien zum Boostern 100 Mikrogramm des Impfstoffs zugelassen.Es gebe noch keine Daten dazu, wie lange die Wirkung nach dem Boostern mit dem Moderna-Impfstoff mRNA-1273 anhalte. Das Unternehmen arbeite bereits an der Entwicklung eines Omikron-spezifischen Booster-Kandidaten.Die Impfstoffhersteller BioNTech und Pfizer hätten bereits zuvor mitgeteilt, für einen ausreichenden Schutz vor der Omikron-Variante seien drei Dosen ihres Produktes nötig.Gleichzeitig habe BioNTech-Chef Ugur Sahin gegenüber der französischen Tageszeitung Le Monde erklärt: "Wir müssen uns bewusst sein, dass selbst dreifach Geimpfte die Krankheit wahrscheinlich übertragen werden. Es ist offensichtlich, dass wir weit von einer 95-prozentigen Wirksamkeit entfernt sind, die wir gegen das ursprüngliche Virus erzielt haben."Auch wenn die Aktien von BioNTech und Moderna derzeit keinen neuen Schwung aufnehmen könnten, die langfristigen Aussichten würden weiter stark bleiben. Die Boosterkampagnen seien weiterhin in vollem Gange. Davon dürften beide Unternehmen profitieren. Zudem würden die weiteren Pipelineprojekte großes Potenzial versprechen."Der Aktionär" favorisiert weiter die Aktie von BioNTech, so Marion Schlegel. (Analyse vom 21.12.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link