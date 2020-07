Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

60,35 EUR +5,62% (02.07.2020, 15:07)



Nasdaq-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

64,14 USD -3,90% (01.07.2020, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



Nasdaq Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (02.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.BioNTech habe positive Studiendaten zu einem Coronavirus-Impfstoff-Kandidaten vorgestellt. Da solle jetzt in die nächste Phase eingetreten werden, nämlich die Phase 2.3.Zunächst habe der Markt mit einer großen Euphorie reagiert. Am Ende sei die BioNTech-Aktie aber nach unten gegangen. Hier seien nämlich wohl relativ viel Vorschusslorbeeren verteilt worden. Der Chart sei jeweils sehr erratisch, wenn es darum gehe, dass man einen möglichen Impfstoff-Kandidaten gefunden habe. Die Lage um BioNTech sei aussichtreich, aber es sei noch nichts sicher. Die BioNTech-Aktie ist endlich über die 60-USD-Marke gesprungen und es ist abzuwarten, wie sie sich weiter verhält, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 02.07.2020)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie: