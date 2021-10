Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

210,40 EUR -2,37% (06.10.2021, 10:25)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

250,12 USD +0,49% (05.10.2021)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (06.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach der massiven Korrektur in den vergangenen Tagen und Wochen bei der Aktie von BioNTech habe sich das Papier am Dienstag stabilisieren können. Am Ende sei die Aktie mit einem Plus von 0,5 Prozent auf 250,12 Dollar aus dem US-Handel gegangen. Unterstützung habe die Aktie dabei von einer weiteren Kaufempfehlung erhalten.Nachdem am Montag bereits das Investmenthaus Bryan Garnier seine Kaufempfehlung bei reduziertem Kursziel bestätigt habe, sei am Dienstag die Privatbank Berenberg gefolgt. Auch sie habe die Einstufung für die BioNTech-Aktie mit "buy" bestätigt. Das Kursziel sehe Bärenberg bei 400 Dollar. Damit würden die Analysten im Vergleich zum aktuellen Kurs ein Potenzial von 60 Prozent sehen.Ein erfolgsversprechendes Mittel des US-Konzerns Merck & Co gegen die Lungenkrankheit Covid-19 sei im Kampf gegen die Pandemie ermutigend, habe Analyst Zhiqiang Shu in einer am Dienstag vorliegenden Studie geschrieben. Für eine Zulassung für die breite Bevölkerung sei es aber noch zu früh. Das Mittel dürfte den Bedarf für Impfungen nicht eliminieren und die Impfbereitschaft nicht schmälern. Der deutliche Kursrücksetzer bei BioNTech sei insofern nicht gerechtfertigt.Zuletzt habe BioNTech für seinen Corona-Impfstoff Comirnaty eine weitere Empfehlung erhalten können. Der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) habe eine positive Beurteilung zur Verabreichung des Impfstoffs als Auffrischungdosis abgegeben.Keinen Erfolg habe das erfolgsverwöhnte Unternehmen hingegen bei der Vergabe des Medizin-Nobelpreises erzielen können. Dieser sei in diesem Jahr nun an David Julius (USA) und den im Libanon geborenen Forscher Ardem Patapoutian für ihre Entdeckung von Rezeptoren für Temperatur und Berührung im Körper gegangen. Als heißer Anwärter seien auch die BioNTech-Gründer Ugur Sahin und Özlem Türeci gehandelt worden, die in Rekordzeit einen effektiven und sicheren Impfstoff gegen das Coronavirus entwickelt hätten. Der Preis sei mit rund 980.000 Euro dotiert.Noch nicht investierte Anleger können die aktuelle Korrekturphase zum Aufbau einer langfristigen Position nutzen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Die 200-Tage-Linie im Bereich von 200 Dollar stelle eine starke Unterstützung dar. (Analyse vom 06.10.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: