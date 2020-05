Nasdaq-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (08.05.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotechnologie-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Das Mainzer Unternehmen habe in dieser Woche die Übernahme von Neon Therapeutics abgeschlossen. Mit einer All-Stock-Transaktion im Wert von etwa 67 Mio. USD habe der bereits Mitte Januar angekündigte Deal finalisiert werden können. Damit stärke BioNTech seien Portfolio an Zelltherapien. Auch die kommende Woche verspreche Spannung. Am 12. Mai wolle BioNTech die Zahlen zum ersten Quartal 2020 vorlegen. Gleichzeitig plane das Biotech-Unternehmen ein operatives Update. Zur Erinnerung: BioNTech entwickelt offensichtlich nicht nur einen potenziellen Impfstoff gegen Covid-19. "Darüber hinaus arbeiten wir an einem neuartigen therapeutischen Ansatz für bereits infizierte Patienten. Mehr dazu planen wir in den kommenden Wochen zu veröffentlichen", habe Firmenlenker Sahin in der BioNTech-Pressemitteilung vom 16. März erklärt.BioNTech gehöre im Bereich der mRNA-Impfstoffe neben Moderna zu den größten Hoffnungsträgern in der Impfstoffforschung gegen Covid-19. Langfristig biete die Pipeline der Mainzer auch ohne das "Project Lightspeed" immenses Potenzial. Anleger sollten allerdings nie den spekulativen Charakter der Biotech-Schmiede aus den Augen verlieren, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.05.2020)Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:45,795 EUR +0,85% (08.05.2020, 16:02)