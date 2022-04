Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (01.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von BioNTech trete derzeit weiter auf der Stelle. Nach den Zahlen am Mittwoch sowie der Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms und einer Sonderdividende sei das Papier kurzzeitig über das Februarhoch gestiegen. Der Ausbruch habe aber nicht bestätigt werden können, die Aktie sei wieder unter diese Hürde zurückgefallen.Dabei habe es zuletzt durchaus positive Signale gegeben. Positiv zu werten sei ganz klar, dass BioNTech nun die Entwicklung der weiteren Pipeline über die Corona-Impfstoffe hinaus forcieren wolle.Zudem habe es für den Corona-Impfstoff eine weitere Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) gegeben. Menschen in Deutschland, die mit nicht in der EU zugelassenen Präparaten gegen Covid-19 geimpft worden seien, sollten laut STIKO eine Auffrischung mit einem mRNA-Impfstoff (BioNTech oder Moderna) erhalten. Ziel sei das Optimieren des Impfschutzes, habe das Gremium am Donnerstag zu einer entsprechend aktualisierten Covid-19-Impfempfehlung mitgeteilt.Die Empfehlung beziehe sich auf die chinesischen Vakzine Coronavac von Sinovac und Covilo von Sinopharm, auf Covaxin aus Indien (Bharat Biotech International) und den Impfstoff Sputnik V von Gamelaya aus Russland. Bei den chinesischen und indischen Präparaten handele es sich um sogenannte inaktivierte Ganzvirusimpfstoffe. Sputnik V hingegen sei vektorbasiert.Und auch US-Präsident Joe Biden setze weiter auf das Impfen. Er habe sich zum zweiten Mal gegen das Coronavirus boostern lassen. Die damit insgesamt vierte Impfung mit dem Vakzin von BioNTech/ Pfizer sei ihm von einer Mitarbeiterin des medizinischen Dienstes des Weißen Hauses verabreicht worden. Moderna für Menschen ab 50 Jahren genehmigt. Zwischen der ersten und der zweiten Auffrischungsimpfung müssten mindestens vier Monate liegen, habe die FDA erklärt."Der Aktionär" bleibe für die Aktie von BioNTech ganz klar weiter zuversichtlich. Der Fokus rücke nun aber mehr und mehr auf die weitere Pipeline. Hier gelte es für BioNTech nun, mit positiven News zu punkten. Aus charttechnischer Sicht, wäre der nachhaltige Sprung über das Februarhoch bei 184,13 Dollar ein wichtiges Signal, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur BioNTech-Aktie. (Analyse vom 01.04.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.