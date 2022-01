NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

257,80 USD +0,39% (31.12.2021, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (03.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Das Papier des Mainzer Biotech-Unternehmens starte mit einem deutlichen Kursplus ins neue Jahr. Die BioNTech-Aktie profitiere derzeit weiter vom hohen Tempo bei den Booster-Impfungen. Man dürfe hier auf die nächsten Quartalszahlen gespannt sein. Im Zuge von Omikron rücke allerdings immer mehr die weitere Pipeline in den Fokus. Hier gelte es jetzt die Gewinne durch den Corona-Impfstoff zu nutzen und die weiteren Pipeline-Projekte rasch voranzutreiben, um auch hier schon bald mit neuen Erfolgen glänzen zu können. Insbesondere der Onkologie-Bereich verspreche hier großes Potenzial. Investierte Anleger sollten an Bord bleiben, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.01.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:224,60 EUR +4,71% (03.01.2022, 09:32)