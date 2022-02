NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

169,46 USD +6,18% (07.02.2022, 18:28)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (09.02.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Patrick Dewayne, Korrespondent von "Der AktionärTV", nimmt in einer aktuellen Ausgabe von "Most Actives" die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Zu den am Mittwoch meistgehandelten Werten beim Onlinebroker Flatex habe z.B. BioNTech gehört. Das Papier des Mainzer Biotech-Unternehmens sei heute unter den Käufen zu finden gewesen. BioNTech befinde sich in Sippenhaft von Pfizer. Der US-Partner habe gestern Zahlen veröffentlicht. Die Umsatzprognose von Pfizer sei bei den Anlegern überhaupt nicht angekommen. Seit dem Rekordhoch im Dezember bei 62 USD habe die Pfizer-Aktie gut 17% verloren, so Patrick Dewayne, Korrespondent von "Der AktionärTV", in einer aktuellen Ausgabe von "Most Actives". (Analyse vom 09.02.2022)Die vollständige Ausgabe von "Most Actives" mit Patrick Dewayne, Korrespondent von "Der AktionärTV", im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:147,85 EUR +5,80% (08.02.2022, 18:43)