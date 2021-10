Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

205,40 EUR -6,42% (04.10.2021, 15:15)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

254,79 USD -6,67% (01.10.2021, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (04.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die Aktionäre des Mainzer Impfstoffhersteller hätten aktuell einen schweren Stand. Die BioNTech-Aktie stehe seit Wochen unter Druck und habe mittlerweile vom Hoch Anfang August rund 40% an Wert verloren. Zuletzt seien es v.a. Meldungen seitens des US-Konzerns Merck & Co gewesen. Der Pharmariese habe eine Eilzulassung für ein Corona-Medikament beantragt. Das Medikament solle die Wahrscheinlichkeit schwerer Verläufe bei Risikopatienten halbieren. Die Analysten würden jedoch gelassen bleiben.Die Einnahmen für BioNTech würden weiter laufen. Das Unternehmen habe im Zuge der Corona-Krise bereits Milliardengewinne einfahren können. Dies ermögliche BioNTech nun, die weitere Pipeline voranzutreiben. Und hier schlummere noch gewaltiges Potenzial, insbesondere im Bereich Onkologie. Noch nicht investierte Anleger könnten im Zuge der aktuellen Korrektur versuchen, mit Abstauberlimits noch einmal günstig zum Zuge zu kommen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.10.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie: