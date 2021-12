Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (11.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Zum Ende der Handelswoche stehe die BioNTech-Aktie erneut unter Druck. Der Grund für den Kursrutsch seien frühe Studiendaten zu einem potenziellen Grippe-Impfstoff auf mRNA-Basis aus dem Hause des US-Rivalen Moderna, der für Enttäuschung unter den Marktteilnehmern sorge.Demnach verzeichne Moderna positive Zwischenergebnisse mit mRNA-1010 in einer Phase-1-Studie. Laut dem Unternehmen habe der Impfstoff-Kandidat 29 Tage nach der Impfung bei allen getesteten Dosen sowohl bei jüngeren als auch bei älteren Erwachsenen erfolgreich den mittleren geometrischen Titer des Hämagglutinationshemmungstests (HI) gegen alle Stämme gesteigert.Piper Sandler habe die Daten in einer ersten Reaktion "sicher und aktiv" genannt. Dennoch würden Anleger die Aktien der mRNA-Spezialisten BioNTech und Moderna auf Talfahrt schicken. Wie Reuters berichte, sei der mRNA-Impfstoff möglicherweise nicht stark genug, um ihn einen Vorteil gegenüber zugelassenen Grippeimpfstoffen auf dem Markt zu verschaffen, insbesondere bei älteren Menschen.Auch BioNTech sei bestrebt, einen Impfstoff auf mRNA-Basis gegen die saisonale Grippe zu entwickeln. Das Programm befinde sich derzeit in einer Phase-1-Studie und werde mit dem Partner Pfizer vorangetrieben.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist un-mittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link