Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

132,25 EUR -0,90% (25.01.2022, 10:11)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

150,98 USD +2,36% (24.01.2022, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (25.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die Unsicherheiten rund um die Omikron-Variante hätten Impfstoff-Aktien wie BioNTech in den letzten Wochen massiv unter Druck gesetzt. Die Unsicherheiten rund um Omikron und die damit verbundenen Impfkampagnen würden derzeit die anderen Programme überschatten, die BioNTech vorantreibe. Allen voran in der Onkologie habe das Unternehmen einige Pfeile im Köcher.Der aktuelle Börsenwert spiegele nach Ansicht des "Aktionärs" nicht das langfristige Potenzial der Pipeline BioNTechs wider. Das derzeitige Kursniveau biete Anlegern mit Weitblick eine attraktive Einstiegsmöglichkeit. Auch aus charttechnischer Sicht sei der Biotech-Wert reif für eine Gegenbewegung, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.01.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link