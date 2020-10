Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

75,51 EUR +2,14% (15.10.2020, 16:29)



Nasdaq-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

87,81 USD +1,09% (15.10.2020, 16:12)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (15.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mainzer Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die Biotech-Gesellschaft BioNTech und der Entwicklungspartner Pfizer würden die Entwicklung des potenziellen Corona-Impfstoff-Kandidaten BNT162b2 vorantreiben. Nur noch wenige Wochen - dann sollten weitere Ergebnisse vorliegen. Derweil würden die Mainzer Daten zu zwei anderen Programmen auf einem Meeting präsentieren.Auf der Jahrestagung der SITC (Society for Immunotherapy of Cancer) stelle BioNTech e-Poster mit aktualisierten Daten von BNT311 (aus der Partnerschaft mit der dänischen Genmab) und BNT131 (Kooperation mit Sanofi) vor.Die Pipeline von BioNTech umfasse derzeit zwölf Produktkandidaten in 13 klinischen Studien. Die größte Aufmerksamkeit werde derzeit dem Covid-19-Impfstoffprogramm BNT162 geschenkt.Im schwachen Gesamtmarkt müsse die BioNTech-Aktie dem starken Lauf zuletzt Tribut zollen. Die Präsentationen auf dem SITC-Meeting dürfte dem Wert kaum Impulse verleihen, dafür hingegen die Impfstoff-Daten, die für Ende Oktober erwartet würden."Der Aktionär" bleibt für BioNTech klar optimistisch gestimmt. Anleger sollten allerdings nie den spekulativen Charakter der Biotech-Aktie aus den Augen verlieren, so Michel Doepke. (Analyse vom 15.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link