Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR- und im Hebel-Depot.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

243,30 EUR -0,98% (15.12.2021, 09:21)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

276,77 USD -0,52% (14.12.2021)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (15.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Aktie von BioNTech fehle es derzeit etwas an Schwung. Am Dienstag sei das Papier kaum verändert aus dem Handel gegangen. Am heutigen Mittwoch starte BioNTech mit einem kleinen Minus von 0,5 Prozent auf 244,50 Euro. Im Fokus stehe derzeit weiter die Omikron-Variante.Eine vorläufige Auswertung der südafrikanischen Krankenversicherungsgruppe Discovery weise auf einen merklich verminderten Impfschutz bei der Corona-Variante Omikron hin. Der Schutz vor Ansteckung sinke auf 33 Prozent, verglichen mit 80 Prozent bei der zuvor kursierenden Delta-Variante, habe die Gruppe am Dienstag mitgeteilt.Ausgewertet worden seien Fälle nach doppelter Impfung mit dem Präparat von BioNTech/Pfizer. Die Wirksamkeit mit Blick auf eine schwere Erkrankung sei demnach von 93 Prozent auf 70 Prozent reduziert. Grundlage der Analyse seien den Angaben zufolge rund 211.000 positive Testergebnisse aus dem Zeitraum 15. November bis 7. Dezember gewesen, von denen etwa 78.000 auf Omikron zurückgeführt worden seien.Am Wochenende hätten bereits britische Experten berichtet, dass der Impfschutz bei Omikron Daten aus einer Bevölkerungsstudie zufolge bei den Corona-Impfstoffen von BioNTech und AstraZeneca merklich vermindert sei. Eine Auffrischungsimpfung hebe den Schutz vor symptomatischer Infektion wieder an, wie die Forscher um Nick Andrews von der UK Health Security Agency (UKHSA) in der noch nicht von Fachkollegen geprüften Studie berichten würden. Die Forscher würden auch betonen, dass die Ergebnisse unter anderem aufgrund der noch geringen Zahl von Ansteckungen mit der Omikron-Variante mit Vorsicht zu interpretieren seien.BioNTech habe bereits angekündigt, an einem auf die Omikron-Variante angepassten Impfstoff zu arbeiten. Voraussichtlich im März könnte dieser zur Verfügung stehen.Anleger bleiben an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.12.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: