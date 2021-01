Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

69,91 EUR -0,21% (05.01.2021, 10:24)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

85,73 USD +5,16% (04.01.2021, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol Deutschland BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (05.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.In der EU gehe das Warten auf mehr Corona-Impfstoffe und zusätzliche Dosen weiter. Zunächst sei am Montag Hoffnung aufgekeimt, dass die Zulassung für Modernas Corona-Impfstoff mRNA-1273 doch schneller gehen könnte als gedacht. Der Expertenausschuss der EMA sei bereits am Montag und damit zwei Tage früher als geplant zusammengetroffen und habe über die Zulassung des Impfstoffes des US-Herstellers Moderna beraten. Nun sei die Entscheidung über die Empfehlung aber doch auf Mittwoch verschoben worden.Bundesgesundheitsminister Jens Spahn habe zuletzt bekräftigt: "Das Ziel ist tatsächlich, dass wir bis zum Sommer jedem ein Impfangebot in Deutschland machen können." Das hänge aber auch davon ab, dass weitere Zulassungen von Impfstoffen erfolgen würden. Gleichzeitig arbeite man daran, dass die Produktion bei BioNTech etwa durch ein neues Werk in Marburg hochgefahren werden könne.Im Jahresverlauf dürften weitere Corona-Impfstoffe zugelassen werden. Demnächst dürfte es beispielsweise eine Entscheidung über den Impfstoff des Pharmakonzerns AstraZeneca und der Universität Oxofort geben. Dieser habe vor Kurzem bereits die Notfallzulassung in Großbritannien erhalten. Und auch Argentinien und El Salvador hätten grünes Licht gegeben. In dieser Woche habe nun auch Mexiko den Corona-Impfstoff zugelassen. Die staatliche Kommission zum Schutz vor Gesundheitsrisiken (Cofepris) habe am Montag nach eigenen Angaben eine Notfallzulassung des Vakzins erteilt.Nach der jüngsten starken Korrektur sieht DER AKTIONÄR insbesondere bei BioNTech und Moderna wieder attraktive Kurse, so die Expertin Marion Schlegel. Zudem erscheine Johnson & Johnson als attraktives Investment, auch wenn sich hier der Impfstoff nicht so stark in den Zahlen niederschlagen werde wie bei den beiden Biotech-Unternehmen. (Analyse vom 05.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link