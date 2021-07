Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Aktie von BioNTech sei in dieser Woche der Sprung auf ein neues Allzeithoch gelungen und damit ein neues Kaufsignal. Dementsprechend habe sich die Rallye am Donnerstag fortgesetzt. Das Papier sei mit einem Plus von gut acht Prozent auf 280,98 Dollar aus dem Handel gegangen. Im Tagesverlauf sei bei 283,92 Dollar die neue Rekordmarke gesetzt worden.BioNTech wolle auch verstärkt in Afrika engagieren. Wie Mainzer Unternehmen und sein US-Partner Pfizer am Mittwoch bekannt gegeben, werde der gemeinsame Covid-19-Impfstoff künftig auch bei einem Partner in Afrika abgefüllt. Das südafrikanische Unternehmen Biovac werde den letzten Herstellungsschritt, das Abfüllen und Verpacken des Impfstoffs, übernehmen und die Verteilung in den 55 Ländern der Afrikanischen Union unterstützen, so die beiden Unternehmen."Unser Ziel ist es, Menschen auf allen Kontinenten die Herstellung und Auslieferung unseres Impfstoffs zu ermöglichen und gleichzeitig die Qualität der Produktion sowie die der Impfdosen sicherzustellen", habe Ugur Sahin, M.D., CEO und Mitbegründer von BioNTech, gesagt. "Wir sind davon überzeugt, dass unsere mRNA-Technologie auch für die Entwicklung von Impfstoffkandidaten gegen andere Krankheiten eingesetzt werden kann. Deshalb werden wir weiterhin nachhaltige Ansätze evaluieren, die die Entwicklung und Produktion von mRNA-Impfstoffen auf dem afrikanischen Kontinent unterstützen."Der afrikanische Kontinent sei überproportional stark von globalen Infektionskrankheiten betroffen. Die außerordentlichen wissenschaftlichen Fortschritte, die während der Covid-19-Pandemie gemacht worden seien, würden hoffnungsvoll stimmen, dass eine Reihe von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten adressiert werden könnte, heiße es von Seiten BioNTechs. Die kENUP-Stiftung arbeite gemeinsam mit der Weltgesundheitsorganisation, dem Africa CDC, der Europäischen Kommission, der Europäischen Investitionsbank, BioNTech sowie der Bill & Melinda Gates Foundation an nachhaltigen Lösungen für die Bekämpfung der Infektionskrankheiten auf dem Kontinent.Mit Material von dpa-AFX