Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech und Pfizer.



Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

168,60 EUR -0,62% (05.04.2022, 08:48)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

186,24 USD +4,17% (04.04.2022)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (05.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktien der beiden großen Corona-Impfstoffhersteller BioNTech und Moderna würden sich zum Wochenstart in verschiedene Richtungen entwickeln. Während BioNTech weiter zulege, müsse Moderna leichte Verluste hinnehmen. BioNTech dürfte dabei vom neuen Vorschlag der Befürworter einer Impfpflicht in Deutschland profitieren.Wenige Tage vor der geplanten Abstimmung über die mögliche Einführung einer allgemeinen Corona-Impfpflicht in Deutschland hätten die Befürworter einer Pflicht ab 18 einen Kompromissvorschlag vorgelegt. Die 237 Abgeordneten um die SPD-Politikerin Heike Baehrens seien von ihrem ursprünglichen Vorschlag abgerückt und hätten nun vorgeschlagen, dass für Menschen ab 50 ab dem 1. Oktober eine Impfnachweispflicht gelten solle.Über-18-Jährige, die nicht geimpft seien, sollten dann zumindest einen Nachweis erbringen können, dass sie eine Beratung wahrgenommen hätten. Der Vorschlag beinhalte aber ein Stufenverfahren: Nach der Sommerpause könnte der Bundestag je nach Entwicklung der Pandemie und Impffortschritt darüber entscheiden, ob die Impfpflicht doch noch auf Erwachsene unter 50 ausgedehnt werde. Die Abstimmung über die Impfpflicht im Bundestag sei am Donnerstag geplant.Dies würde für BioNTech - dem mit Abstand am meisten verimpften Corona-Vakzin in Deutschland - wohl weiteren Absatz bedeuten. Zumal durchaus wahrscheinlich sei, dass weitere verpflichtende Impfdosen folgen würden, sollte der Vorschlag durchgehen.Derweil habe die US-Gesundheitsbehörde FDA erklärt, dass Covid-Impfstoffe möglicherweise upgedated werden müssten, um ein hohes Maß an Wirksamkeit zu gewährleisten. Mutationen des Spike-Proteins hätten die Wirksamkeit aktueller Impfstoffe verringert. Das liege daran, dass die heutigen Covid-Impfstoffe entwickelt worden seien, um auf das Spike-Protein im ursprünglichen Virusstamm abzuzielen, der Ende 2019 in Wuhan, China, aufgetreten sei."Der Aktionär" bleibt sowohl für Moderna als auch für BioNTech optimistisch. BioNTech bleibt aber ganz klar der Favorit des "Aktionär" - insbesondere auch was die Pipeline über die Corona-Impfstoffe hinausangeht, so Marion Schlegel. Aus charttechnischer Sicht wäre der Sprung über den horizontalen Widerstand wichtig. (Analyse vom 04.04.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: