Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Das Mainzer Biotech-Unternehmen BioNTech und der US-Partner hätten erste Ergebnisse zur Sicherheit, Immunogenität und Impfstoffwirksamkeit aus ihrer Phase-2/3-Studie bekannt gegeben, die eine dritte 3-µg-Dosis des Pfizer-BioNTech Covid-19-Impfstoffs bei Kindern im Alter von sechs Monaten bis unter fünf Jahren untersuche.Starke Immunantworten seien nach der dritten Dosis des Impfstoffs in dieser Altersgruppe beobachtet worden. Das Sicherheitsprofil sei vorteilhaft gewesen und habe dem des Placebos geglichen, so die Unternehmen in einer Mitteilung.Die Impfstoffwirksamkeit, die einen sekundären Endpunkt der klinischen Studie darstelle, habe bei Kindern von sechs Monaten bis unter fünf Jahren bei 80,3 Prozent gelegen. Diese Auswertung basiere auf zehn symptomatischen Covid-19-Fällen, die sieben Tage nach der dritten Dosis aufgetreten seien und bis zum 29. April 2022 registriert worden seien. Gemäß des Studienprotokolls werde eine formale Analyse zur Wirksamkeit durchgeführt, sobald mindestens 21 Fälle sieben Tage nach der dritten Dosis aufgetreten seien. Die endgültigen Wirksamkeitsdaten des Impfstoffs würden veröffentlicht, sobald sie gemäß Protokoll vorlägen."Unser Covid-19-Impfstoff wurde bei mehreren tausend Kindern und Jugendlichen untersucht. Wir freuen uns sehr, dass unsere Dosierung für die Kleinsten, die wir sehr sorgfältig ausgewählt haben und die nun ein Zehntel der Erwachsenendosis beträgt, gut verträglich war und starke Immunantworten hervorrief", so Albert Bourla, Chairman und CEO von Pfizer. "Diese ersten Studienergebnisse zur Sicherheit, Immunogenität und Wirksamkeit sind ermutigend und wir arbeiten daran, die Anträge zügig bei den Zulassungsbehörden weltweit einzureichen. Wir hoffen, dass wir damit unseren Impfstoff, vorbehaltlich der behördlichen Zulassungen, auch den jüngsten Kindern so schnell wie möglich zugänglich machen können.""Wir bereiten derzeit die entsprechenden Unterlagen vor und gehen davon aus, dass wir den Einreichungsprozess für die Notfallzulassung in den USA noch in dieser Woche abschließen können. Einreichungen bei der EMA und anderen Behörden weltweit werden in den kommenden Wochen folgen", habe Ugur Sahin, CEO und Mitgründer von BioNTech, erklärt.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: