BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Bundesgesundheitsminister Spahn erwarte Anfang kommenden Jahres die Zulassung für einen Corona-Impfstoff für Kinder unter zwölf Jahren. BioNTech habe vor wenigen Tagen angekündigt, in den kommenden Wochen die Zulassung seines Corona-Impfstoffs für Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren zu beantragen. Studienergebnisse lägen demnach bereits vor und müssten nur noch für die Zulassungsbehörden aufbereitet werden. Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) habe mitgeteilt, sie könne noch keinen Zeitrahmen für eine mögliche Zulassung nennen. Die Produktion werde vom Mainzer Unternehmen bereits vorbereitet.Am Freitag sei die BioNTech-Aktie aber unter Druck geraten, denn ein Expertengremium der US-Arzneimittelbehörde FDA empfehle Corona-Auffrischungsimpfungen mit dem Vakzin der Mainzer nur für ältere Menschen und Risikogruppen.Die Impfkampagnen würden rund um den Globus auch Hochtouren laufen. BioNTech erwirtschaftetmit dem Corona-Impfstoff Gewinne in Milliardenhöhe, die wiederum in die Krebsforschung oder zur Entwicklung von anderen Vakzine gegen Infektionskrankheiten eingesetzt werden könnten. "Der Aktionär" bleibe langfristig für die BioNTech-Aktie optimistisch gestimmt, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.09.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.