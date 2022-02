Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

134,75 EUR +1,85% (23.02.2022, 08:51)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

149,89 USD -4,49% (22.02.2022, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (23.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die BioNTech-Aktie habe zuletzt erneut deutlich unter Druck gestanden. Das Januartief bei 119,00 Euro habe aber erfolgreich verteidigt werden können und der Aktie sei es gelungen, sich wieder nach oben abzusetzen. Am Mittwochmorgen notiere das Papier auf der Handelsplattform Tradegate 1,8 Prozent im Plus bei 134,70 Euro.Im Fokus stehe derzeit weiter Corona und mögliche Impfpflichten. Diskutiert werde derzeit auch eine mögliche jährliche Auffrischungsimpfung. Dies würde für BioNTech regelmäßige hohe Einnahmen bedeuten und eine gute Basis für die Entwicklung der weiteren Pipeline darstellen.Neben dem Corona-Impfstoff stehe bei BioNTech immer mehr die weitere Pipeline im Fokus. Helmut Jeggle, Aufsichtsrats-Chef bei BioNTech, habe sich hier vor Kurzem im Interview mit der Augsburger Allgemeine geäußert: "Zufrieden bin ich, wenn es uns gelingt, mehrere Produkte zur Krebsbekämpfung erfolgreich zu entwickeln. Erst dann haben wir unsere Vision in die Realität umgesetzt. Unser Ansatz ist: Jeder Mensch ist anders und jede Krebsart verhält sich im Laufe der Erkrankung anders. Darauf geht der BioNTech-Ansatz ein: Ärzte entnehmen bei einem Krebskranken Gewebe oder den Tumor und BioNTech stellt passgenau eine Therapie her, die das Immunsystem gezielt zur Bekämpfung der Krebszellen anweist, nicht aber gesunde Zellen mit zerstört."Das Potenzial der Pipeline insbesondere im Onkologie-Bereich sei enorm. DER AKTIONÄR bleibe deswegen langfristig weiter optimistisch für die BioNTech-Aktie. Wichtig werde aber sein, dass das Unternehmen starke News zur weiteren Pipeline liefern könne. Im laufenden Jahr würden hier einige Daten erwartet.Marion Schlegel von "Der Aktionär" rät bei der BioNTech-Aktie dabei zu bleiben. (Analyse vom 23.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link