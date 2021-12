Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (29.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktien der Impfstoffhersteller BioNTech und Moderna stünden derzeit deutlich unter Druck. BioNTech sei am Dienstag mit einem Minus von 5,3 Prozent auf 241,40 Dollar, Moderna mit einem Minus von 2,2 Prozent auf 241,44 Dollar aus dem US-Handel gegangen. Während sich BioNTech am Morgen stabilisiere, gehe es bei Moderna erneut abwärts. Auf Tradegate verliere das Papier erneut 1,3 Prozent.Seit Anfang August dieses Jahres gehe es bei beiden Papieren tendenziell abwärts. Moderna habe seit dem Augusthoch mittlerweile bereits mehr als 50 Prozent an Wert eingebüßt. In Marktkapitalisierung ausgedrückt heiße dies einen Verlust von rund 100 Milliarden Dollar an Marktwert.Derzeit würden die Werte mehrere Faktoren belasten. Die Impfstofflieferungen für kommendes Jahr seien weitgehend unter Dach und Fach und somit im Kurs eingepreist. Hinzukomme, dass jüngste Daten zeigen würden, dass Omikron möglicherweise weniger gefährlich sei als bisherige Covid-Varianten. Zudem seien zuletzt mehrere Medikamente zur Behandlung von Corona zugelassen worden - zuletzt die Corona-Pille von Pfizer Doch trotz der jüngsten Korrektur - Anleger, die seit den ersten Empfehlungen des "Aktionär" (BioNTech im Oktober 2019 bei 11,70 Euro, Moderna im März 2020 bei 19,60 Euro) investiert seien, lägen noch immer deutlich in Front. Und auch im Jahresvergleich hätten beide Werte erneut kräftig zugelegt. Moderna gehöre hier mit einem Plus von rund 130 Prozent zu den absoluten Top-Performern des Jahres im S&P 500 . Und auch im 2-Jahres-Vergleich müsse Moderna nur Tesla den Vortritt lassen.BioNTech bleibt hier der Favorit des "Aktionär", so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.12.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech und Pfizer.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.