Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

126,00 EUR +0,88% (11.03.2022, 09:51)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

137,27 USD -2,10% (10.03.2022, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (11.03.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Seit dem historischen Rekordstand vom August vergangenen Jahres bei 464 USD habe sich die BioNTech-Aktie mehr als gedrittelt. Finde der Biotech-Titel nun auf Basis der Unterstützungszone bei rund 130 USD einen Boden? Das sei derzeit vermutlich die drängendste Frage. Charttechnisch würden sich die Anzeichen für eine Wende zum Besseren mehren. So hätten zuletzt die Umsätze immer weiter abgenommen. Aus Sicht der Volumenanalyse sei das ein Indiz dafür, dass die Dynamik des eingangs beschriebenen Baissetrends nachlasse.In die gleiche Kerbe würden die Indikatoren MACD und RSI schlagen, die jeweils das jüngste Verlaufstief bei 121,32 USD nicht mehr bestätigt hätten. Vor einer Trendwende komme es oftmals zu einer unterschiedlichen Entwicklung zwischen Indikator- und eigentlichem Chartverlauf. Als Signalgeber eines Befreiungsschlags würden die Analysten einen Bruch des seit November bestehenden Baissetrends (akt. bei 137,82 USD) definieren, denn dadurch würde gleichzeitig eine sog. "bullishe Keilformation" komplettiert. Das Februarhoch bei gut 184 USD definiere im Ausbruchsfall perspektivisch das nächste Anlaufziel.Das oben genannte Verlaufstief bei 121,32 USD bietet sich dagegen als Stopp-Loss an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 11.03.2022)Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie: